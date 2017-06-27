Упавший в обморок перед экзаменом в НГУ студент умер в больнице

Студент умер после инфаркта на госэкзамене

Студент НГУ, у которого случился инфаркт перед госэкзаменом, умер в больнице.







Факт смерти студента юридического факультета Ивана Пахомова подтвердила НГС.НОВОСТИ его сестра, которая представилась Ольгой. Также информацию корреспонденту подтвердили в НГУ.







По информации в сообществе студентов НГУ в соцсети «ВКонтакте», Иван умер 25 июня.





17 июня студента Новосибирского государственного университета отвезли в реанимацию. В пресс-службе НГУ уточнили, что это студент Института философии и права. Перед началом экзамена ему стало плохо, он потерял сознание, и ему вызвали скорую.





По информации читателей, которые прислали в редакцию сообщения о случившемся, это студент 4-го курса юридического факультета, экзамен был по уголовно-правовой специализации.







Инцидент также обсуждали студенты университета в соцсетях. «Почти час парня откачивали одногруппники, потом медики, потом реаниматологи... Парень в конце концов задышал, и его увезли в реанимацию», — написал один из студентов. Также в группе появилась информация о том, что молодой человек находится в реанимации в тяжёлом состоянии.