Поспал, поел, снова поспал: о жизни котиков из новосибирского кафе сняли забавное видео

Котокафе в Академгородке

Новосибирцам показали двухминутный ролик, в котором собрали 9 часов жизни котов в котокафе Murchim.





Компания ТТК, которая ведет онлайн-трансляцию из котокафе Murchim на ул. Коммунистической, опубликовала ролик про кошек на своем канале в «Ютуб».





В ролике коты лежат на подоконнике, ходят по кафе, едят и играют с посетителями. На видео попали 9 часов одного июньского дня жизни котов. «Там нарезка получилась, где-то замедляли, убыстряли [видео]», — пояснили в ТТК.









«С 7 апреля по сегодняшний день трансляции из котокафе получили более 20 000 просмотров. Это говорит о том, что зрители с неподдельным интересом следят за жизнью необычного новосибирского заведения», — сказал директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин.





По данным пресс-службы ТТК, за 1,5 месяца обитатели котокафе стали очень популярными у зрителей: статистики зафиксировали уже 5 тыс. уникальных посетителей страницы с трансляцией.







Директор котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, что за год 57 котов из котокафе нашли свой дом. Сейчас в Murchim на ул. Коммунистической и в новом кафе в Академгородке живёт по 14 котов.





«У нас сочетается отношение к кафе как бизнесу — с искренней любовью к животным. Мы стараемся создать место, в котором людям будет классно, а не просто ради денег. К нам даже аллергики приходят: "Я с котиком посижу, у меня 40 минут есть, пока я пятнами не покроюсь"», — рассказывала Анна Стародуб корреспонденту SHE.





Котики из Murchim не первые герои таймлапсов. Ранее в Международный день полярного медведя из 7 часов жизни медведя Ростика и его матери Герды сделали трехминутное видео.

