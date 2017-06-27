Дом на площади Калинина остался без холодной воды из-за аварии в модном бутике

Дом на площади Калинина остался без холодной воды из-за аварии в модном бутике

В Заельцовском районе Новосибирска жители дома на Красном проспекте пятый день живут без холодной воды из-за аварии в магазине обуви и верхней одежды Botilliani.


В редакцию НГС.НОВОСТИ обратилась жительница дома на Красном проспекте, 188 (расположен на пл. Калинина) Светлана Строилова. Женщина сообщила, что дом остался без холодной воды в пятницу, 23 июня.


«Холодной воды не было уже в пятницу вечером и нет до сих пор. Из крана льётся только кипяток. В управляющей компании сначала нам сказали, что произошла авария в подъезде, затем уже — что в магазине, а сегодня просто говорят, что ведутся работы», — описала ситуацию Светлана.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился за разъяснениями в ЖЭУ-16, обслуживающее этот дом. В приёмной сообщили, что холодной воды в доме нет действительно из-за аварийной ситуации в магазине обуви и верхней одежды Botilliani.


«Нам нужно было предоставить доступ [к стоякам], но его нам не предоставляли. Там витрины стоят, и стояки были [соответственно] зашиты. Вот мы воевали с ними, довоевались. К 11–11:30 вода будет», — объяснили в ЖЭУ.


Продавец магазина Botilliani пояснил НГС.НОВОСТИ, что в стене прорвало канализацию. Рабочие уже выполнили ремонт — и в ближайшее время холодную воду включат. В магазине не смогли прокомментировать, почему сотрудникам ЖЭУ не предоставляли доступ к стоякам. «Значит на это были причины — там ведь нужно было вскрывать стену», — лаконично отметили в обувном салоне. 


На прошлой неделе были вынуждены обходиться без холодной воды и жители дома по ул. Петухова, 38/1 в Кировском районе — у них из двух кранов текла горячая вода. Причиной проблемы, как пояснили в АО «СИБЭКО», послужил дефект на трубопроводе горячего водоснабжения.

Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой

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