Авария на «встречке» под Новосибирском: один погибший и двое в больнице

Фото с места аварии
Фото с места аварии

Вечером 26 июня один человек погиб, ещё двое пострадали в лобовом столкновении «Хёндэ Экус» и «Фольксваген Кэдди» на трассе в Новосибирской области.


Авария произошла в 18:30 на 255-м км трассы К17 р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Краснозёрском районе, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Новосибирской области.


По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель «Хёндэ Экус» ехал в сторону Новосибирска. По невыясненной причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Кэдди» под управлением 24-летнего водителя.

               

В ГИБДД уточнили, что водитель «Хёндэ» погиб на месте. Его 16-летнего пассажира увезли в больницу с переломом позвонка и ссадинами. 


Также в больницу попал водитель второй машины. Врачи нашли у него перелом руки, травмы ног и ссадины. «Жизни ничего не угрожает», — пояснили в ГИБДД.


Ещё одно смертельное ДТП произошло вчера вечером в Новосибирске: 26-летняя пассажирка погибла в перевернувшейся на крышу «Тойоте».


Последствия ДТП
Последствия ДТП


Ольга Хмелевская 
Фото ГИБДД Новосибирской области

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