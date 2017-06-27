Авария на «встречке» под Новосибирском: один погибший и двое в больнице

Фото с места аварии

Вечером 26 июня один человек погиб, ещё двое пострадали в лобовом столкновении «Хёндэ Экус» и «Фольксваген Кэдди» на трассе в Новосибирской области.





Авария произошла в 18:30 на 255-м км трассы К17 р «Новосибирск – Кочки – Павлодар» в Краснозёрском районе, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Новосибирской области.







По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель «Хёндэ Экус» ехал в сторону Новосибирска. По невыясненной причине он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Кэдди» под управлением 24-летнего водителя.





В ГИБДД уточнили, что водитель «Хёндэ» погиб на месте. Его 16-летнего пассажира увезли в больницу с переломом позвонка и ссадинами.





Также в больницу попал водитель второй машины. Врачи нашли у него перелом руки, травмы ног и ссадины. «Жизни ничего не угрожает», — пояснили в ГИБДД.





Ещё одно смертельное ДТП произошло вчера вечером в Новосибирске: 26-летняя пассажирка погибла в перевернувшейся на крышу «Тойоте».





Последствия ДТП



