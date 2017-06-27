Косуля, пелядь и хренодёр: «Яндекс» назвал любимые блюда новосибирцев

Среди любимого мяса новосибирцев оказалась косуля

Новосибирцы забросали Яндекс запросами о приготовлении хренодёра и торта «Черепаха».





Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы новосибирцев на кулинарную тематику и составили список их любимых продуктов и блюд, которые они предпочитают готовить.







«Самый характерный для Новосибирской области продукт — опята. Рецепты с этими грибами здесь ищут чаще, чем в среднем по России. Список характерных для региона блюд возглавляют вафли — например, жители Новосибирской области спрашивают, как приготовить бельгийские вафли», — рассказала региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан.







Также в топ-10 продуктовых предпочтений новосибирцев вошли сайра, ранетки, сорт садовой земляники «виктория», сухарики «Кириешки», косуля, черёмуха, смородина, пелядь и козлятина.





А из блюд в десятку самых популярных попали торт «Черепаха», острое корейское блюдо из маринованной рыбы хе, подлива, салат «Гнездо глухаря», хренодёр, бигус, пельмени, горошница и салат «Министерский», который новосибирцы часто хотят приготовить с блинчиками.





В целом жители России среди разных блюд больше всего спрашивают про салаты. «В топ-1000 кулинарных запросов упоминаются несколько десятков салатов; самые популярные из них — цезарь с курицей, салат с крабовыми палочками и мимоза. На втором месте после салатов торты, а на третьем — супы», — отмечают в компании «Яндекс».





Главный продукт, из которого россияне хотят что-либо приготовить, — курица.





Ранее «Яндекс» подсчитал траты новосибирцев на еду в интернет-магазинах и выяснил, что клиенты онлайн-сервисов по доставке еды за один раз тратят в среднем по 1480 руб.