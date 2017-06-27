Ребёнок утонул в Оби на глазах у матери

Трагедия произошла около 17:00
Трагедия произошла около 17:00

Вечером 26 июня маленький мальчик утонул в Оби в новосибирском микрорайоне «Затон».


«Как обычно, купался без надзора взрослых», — сообщил НГС.НОВОСТИ главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Владимир Александрович Подуздиков.


По его словам, тело погибшего пока не нашли, сегодня поисками займутся водолазы Муниципальной аварийно-спасательной службы.


Как рассказала очевидица несчастного случая, трагедия произошла около 17:00. «Мама пришла [к реке] с тремя детьми. Один малыш плюхался в речке. И пока она отвлеклась на других двоих, он то ли запнулся, то ли что (вот этого мы момента не видели, мы не знаем), его начало тащить в воронку и крутить по течению. Когда уже увидели, было поздно, когда начали пытаться спасти его, искать <…> Мама была трезвая, она не пьёт, не курит, она глухонемая, она даже не услышала бы [крика ребёнка]. Да и в принципе он даже крикнуть не успел, потому что, видать, нахлебался воды, когда упал», — описала ситуацию женщина.


Как сообщила она со ссылкой на знакомых семьи, погибшему мальчику было 6 лет. 


Вечером 24 июня трагедией закончился отдых на пляже в Заельцовском парке: 19-летний юноша погиб во время купания с девушкой и чуть не утащил её на дно. 

Ольга Хмелевская 
Фото из архива НГС

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