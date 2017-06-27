Молодая женщина погибла в перевернувшейся на крышу «Тойоте»

Последствия аварии
Последствия аварии

В ночь на 27 июня 26-летняя пассажирка «Тойоты» погибла в ДТП на ул. Ипподромской в Центральном районе Новосибирска.


По предварительным данным, в 23:45 «Тойота Марк-2» ехала по ул. Ипподромской со стороны пл. инженера Будагова к ул.  Октябрьская магистраль, водитель машины не справился с управлением. «Автомобиль <...> выехал на полосу встречного движения, опрокинулся на крышу и совершил наезд на световую опору», - сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В ДТП погибла  26-летняя пассажирка - супруга водителя. Сам 36-летний водитель серьезно не пострадал, уточнили в Госавтоинспекции.


Как пояснил автоинспекторам сам водитель «Тойоты»,  он ехал в средней полосе со скоростью около 110-120 км/ч, когда неожиданно автомобиль занесло. Погибшая женщина сидела на переднем пассажирском сидении.


«По какой причине автомобиль  потерял управление, водитель не знает», - передали в ГИБДД.


«Тойота» вылетела на «встречку», перевернулась и врезалась в столб
«Тойота» вылетела на «встречку», перевернулась и врезалась в столб


Ещё одна «Тойота» перевернулась вчера вечером на ул. Макаренко. Очевидцы в соцсетях сообщали, что детали кузова, отлетевшие от седана, зацепили проезжавшую «Ладу Весту».

Ольга Хмелевская 
Фото группы пропаганды ГИБДД Новосибирска 

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