Новосибирцев стали реже грабить и насиловать

Преступность в регионе пошла на спад

В 2017 году в Новосибирской области снизилось число изнасилований и грабежей, зато увеличилось количество вымогательств.





За первые 5 месяцев 2017 года полицейские зарегистрировали в Новосибирской области 17 525 преступлений. По сравнению с таким же периодом прошлого года уровень преступности в регионе снизился на 13,3 %, сообщает Новосибирскстат со ссылкой на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.







Так, в регионе стало меньше изнасилований и покушений на изнасилования: 25 случаев за 5 месяцев (–30,6 % по сравнению с прошлым годом). Число грабежей снизилось на 19,1 % — до 543 случаев, на такой же процент сократилось число краж (7644 случаев за 5 месяцев). Разбойных нападений стало на 50,6 % меньше (78 случаев).





Менее активными стали мошенники: число преступлений такого рода сократилось до 1533. Это на 16,6 % меньше, чем в прошлом году. Угонов стало на 28,6 % меньше (215 случаев). Кроме того, на 7,7 % сократилось число убийств и покушений на убийства (96 преступлений за 5 месяцев).





При этом значительно выросло число вымогательств (на 63,2 %) — до 62 случаев, отмечают статистики.

