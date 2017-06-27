Новосибирцев стали реже грабить и насиловать

Преступность в регионе пошла на спад
Преступность в регионе пошла на спад

В 2017 году в Новосибирской области снизилось число изнасилований и грабежей, зато увеличилось количество вымогательств.


За первые 5 месяцев 2017 года полицейские зарегистрировали в Новосибирской области 17 525 преступлений. По сравнению с таким же периодом прошлого года уровень преступности в регионе снизился на 13,3 %, сообщает Новосибирскстат со ссылкой на данные ГУ МВД России по Новосибирской области.


Так, в регионе стало меньше изнасилований и покушений на изнасилования: 25 случаев за 5 месяцев (–30,6 % по сравнению с прошлым годом). Число грабежей снизилось на 19,1 % — до 543 случаев, на такой же процент сократилось число краж (7644 случаев за 5 месяцев). Разбойных нападений стало на 50,6 % меньше (78 случаев). 


Менее активными стали мошенники: число преступлений такого рода сократилось до 1533. Это на 16,6 % меньше, чем в прошлом году. Угонов стало на 28,6 % меньше (215 случаев). Кроме того, на 7,7 % сократилось число убийств и покушений на убийства (96 преступлений за 5 месяцев).


При этом значительно выросло число вымогательств (на 63,2 %) — до 62 случаев, отмечают статистики. 

Ольга Хмелевская 
Фото Стаса Соколова

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