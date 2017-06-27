Дорогу в Центральном районе сузили на месяц

Проезжая часть сузилась на 6 метров

Теплоэнергетики наполовину сузили часть ул. Писарева в Центральном районе Новосибирска.





Под перекрытие попал участок ул. Писарева в районе дома № 62 (рядом с остановкой «Ольги Жилиной»). В пресс-центре мэрии Новосибирска пояснили, что дорога в этом месте сузилась на 6 метров из-за того, что специалисты АО «СИБЭКО» начали аварийные работы.



За работу специалисты взялись 26 июня. «Окончание работ запланировано на 26 июля», — уточнили в мэрии.





Летом из-за аварийных и ремонтных работ новосибирские специалисты часто сужают или вовсе перекрывают участки улиц. Сейчас сужены для проезда участки ул. Дружбы, Степной и Оборонной в Ленинском районе, участок ул. Красина в Дзержинском районе и закрыт для проезда участок ул. Автогенной в Октябрьском районе. Кроме того, вчера рабочие разрыли дорогу на ул. Советской напротив Нарымского сквера — в этом месте прорвало теплотрассу.





Перекрытие продлится месяц





На ул. Писарева



