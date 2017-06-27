Аналитики назвали страны с новосибирскими ценами на жильё





Окрестности жилого комплекса в Варне

Специалисты N1.RU подсчитали, какие квартиры за рубежом смогут купить живущие на окраинах новосибирцы, если продадут свои квартиры, — оказалось, что средние цены на квартиры в больших российских городах сопоставимы со стоимостью более просторного жилья за рубежом.





Согласно описанию методики, аналитики выбрали для подсчётов предложения сайта Prian.ru, а также взяли среднюю цену на самые дешёвые «двушки» и среднюю на самые дорогие на вторичном рынке Новосибирска — такие объекты нашлись в Железнодорожном (4,6 млн руб. или порядка 69,5 тыс. евро по курсу 66 руб. за евро) и в Первомайском (2,4 млн руб. или 36,5 тыс. евро) районах соответственно.





Выяснилось, что даже у новосибирцев, владеющих квартирами на окраинах, есть выбор среди зарубежных предложений недвижимости. За 36,5 тыс. евро можно купить квартиру площадью 50–60 кв. м на болгарском курорте: например, апартаменты с видом на море в городе Варна. В Германии за ту же сумму можно приобрести квартиру площадью 40–60 кв. м в Лейпциге или Дортмунде. Квартира в пешеходной доступности от центра Карловых Вар обойдётся в 33 тыс. евро.







В Паттайе можно купить полностью меблированные апартаменты в комплексе с фитнес-центром и бассейном

За стоимость «двушки» в Железнодорожном районе Новосибирска можно купить 2–3-комнатную квартиру в тайской Паттайе или испанских Аликанте и Торревьеха. В 68 тыс. евро обойдётся квартира площадью 40 кв. м в комплексе с бассейном на побережье Коста-Бланка.







Несмотря на возможность приобрести более комфортное жильё за стоимость средней квартиры в крупном российском городе, чаще всего россияне, принявшие решение перебраться за границу, предпочитают аренду. Руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва объясняет это желанием иметь запасной аэродром в виде недвижимости в России.





Ранее НГС.НОВОСТИ неоднократно рассказывали, на что можно променять новосибирское жильё. Так, в 2016 году корреспонденты выяснили, куда можно переехать из самой дорогой квартиры в Новосибирске, а в 2015-м составил подборку зарубежного жилья по цене средней хрущёвки.