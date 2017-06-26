В Калининском районе «Тойота» перевернулась и рассыпалась на дороге

Детали кузова разлетелись по проезжей части 
Детали кузова разлетелись по проезжей части 

В Калининском районе «Тойота Креста» перевернулась на дороге и рассыпалась на части — отлетевшие детали кузова зацепили «Ладу Весту». 


ДТП произошло на ул. Макаренко при движении в сторону Курчатова около 21:00. Фотографии последствий аварии сделал корреспондент НГС.НОВОСТИ. На кадрах видно, что детали кузова «Тойоты Кресты» разбросаны по всей проезжей части.


Очевидцы ДТП в соцсетях сообщают, что водитель «Тойоты» не справился с управлением и седан перевернулся. Отлетевшие детали кузова зацепили «Ладу Весту». которая ехала в попутном направлении. 


В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что полиция выехала на место ДТП. Пока что информации о погибших и пострадавших нет. НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.


Подобные аварии чаще всего происходят на трассах, но нередко случаются они и в городе. Например, в январе серьёзные повреждения получила «Тойота Хайлендер» — седан не поделил дорогу с «Хондой Аккорд» и снёс рекламный столб. 

Ольга Власова
Фото Дмитрия Косенко 

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