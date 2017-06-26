Новосибирцы помогли обрести дом краснокнижным соколам


Птенцы балобанов до смены оперения 
Птенцы балобанов до смены оперения 

Стала известна судьба молодых балобанов, которых новосибирцы выпустили на свободу на Алтае, — птицы сменили оперение и научились летать.


Трёх балобанов, вылупившихся в Московском питомнике «Витасфера», подсадили к дикой паре соколов в Сайлюгемском нацпарке. Они приняли птенцов как своих детей. До этого у пары соколов уже было четыре птенца, сообщила на своей странице в Facebook новосибирский орнитолог Елена Шнайдер.



Сейчас птицы сменили оперение, они почти сливаются по цвету с камнями 
Сейчас птицы сменили оперение, они почти сливаются по цвету с камнями 


«Заботливая рыжая мать умело кормила сначала самых бойких, а потом перелетала на другой край гнезда и кормила робких. Белый отец исправно добывал корм. А мы с сотрудниками нац.парка помогали соколам как могли, ежедневно доставляя на гнездо изрядный запас подкормки», — рассказала Елена. 


Специалисты наблюдали за птицами при помощи камеры, установленной на гнездо. Орнитологи выяснили, что подкормка в виде белых крыс сначала сильно пугала диких птиц, цыплят они также отказывались есть. Зато диким балобанам понравились хомячки. 


«Московские соколята внесли свой вклад, показав взрослым птицам, что белая крыса —  это совсем не страшно, а цыплёнок —  очень вкусно»,  — отметила Елена Шнайдер. Она добавила, что сейчас птенцы балобанов уже сменили оперение и начали уверенно летать.


Балобаны включены в Красную книгу РФ и в список особо ценных видов. Орнитологи занимаются восстановлением популяции этих диких птиц  в Алтайском крае.  В Сайлюгемский нацпарк птенцов балобанов привезли из Новосибирска, а сюда из доставили авиарейсом из Москвы. 

Ольга Власова
Фото Елены Шнайдер 

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