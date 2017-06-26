Мэрия изменит схему объезда перекрытой улицы из-за пыли

Земляные работы на участке ул. Автогенной будут вести до 9 августа

Мэрия Новосибирска изменит схему объезда перекрытого участка ул. Автогенной и пустит транспорт по асфальтированным улицам.





Жители пожаловались в редакцию на сильную пыль на ул. Коммунстроевской, по которой вынуждены двигаться автомобилисты из-за перекрытия ул. Автогенной. Мэрия ответила на запрос НГС. НОВОСТИ о судьбе дороги, из-за закрытия которой водители вынуждены пользоваться грунтовым объездом.



«По информации главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска, транспортный поток возможно отправить по другим асфальтированным улицам: ул. Лескова – ул. Грибоедова – ул. Пролетарская. Сейчас проектная организация вносит изменения в схему объезда закрытого для движения участка, после чего дорожные знаки будут переустановлены», — сообщается в ответе.











Участок ул. Автогенной от ул. Далидовича, 237 до пересечения с ул. Красноармейской закрыли на ремонт с 13 июня по 9 августа. Всё это время здесь будет проводить земляные работы ООО СК «СтройЭнергоРесурс». На это время транспорт пустили в объезд по ул. Коммунстроевской, где стоят частные жилые дома.





Ранее в редакцию обратилась жительница дома по ул. Коммунстроевской, 108 Элла Паршукова. Она пожаловалась, что машины ездят по насыпной дороге с высокой скоростью и поднимают клубы пыли.



Красным отмечено, как сейчас автомобилисты объезжают ул. Автогенную, черным — закрытый из-за земляных работ участок







«Мы уже задыхаемся [от клубов пыли]. Транспорт несётся с высокой скоростью в две полосы и круглосуточно. Наша дорога внутриквартальная и не предусмотрена на такой поток. Плюс под нашей дорогой проложены коммуникации. Они тоже уже не выдерживают большегрузных автомобилей», — посетовала женщина. Она предложила направить транспорт в объезд по асфальтированным улицам.



НГС.НОВОСТИ обратились в компанию «СтройЭнергоРесурс», где корреспонденту пояснили, что схема объезда участка ул. Автогенной согласована в главном управлении благоустройства и озеленения (ГУБО).



«Схему объезда для нас готовила компания ООО "СовременныеТехнологииСтроительства-Сибири"», — пояснили в фирме.



Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался получить разъяснения в этой компании, однако не смог найти ни одного контакта фирмы. По данным «СПАРК», фирма основана в 2013 году Дмитрием Жарковым и юридически зарегистрирована в доме по ул. Серебренниковской, 19/1. Однако фактически компания по этому адресу не работает.