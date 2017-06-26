В «тихом центре» обнаружили незаконные киоски

Киоски возле дома по ул. Октябрьская, 6

На киоски, которые стоят возле дома на ул. Октябрьская, 6, жильцы пожаловались представителю Общественной палаты НСО Евгению Митрофанову. После запроса чиновники администрации Центрального округа Новосибирска дали ответ: киоски установлены незаконно. НГС.НОВОСТИ уже рассказывали про этот дом: несколько семей формально оказались заложниками предпринимателя, купившего их здание вместе с землей — они не могут прописаться в своих квартирах, зарегистрировать смерть или рождение, а также заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.





Согласно ответу администрации, которую Митрофанов опубликовал на своей странице в Facebook, договоры на размещение заключены с владельцем земельного участка под домом, однако частично объекты выходят за его границы — на территорию, государственная собственность на которую не разграничена. А это значит, что у властей есть право убрать эти киоски.





«По результатам обследования администрацией округа начата работа по установлению владельцев нестационарных объектов для последующего освобождения самовольно занятых земель, государственная собственность на которые не разграничена», — говорится в ответе главы администрации Сергея Канунникова.





Власти Новосибирска давно и не всегда успешно борются с незаконными киосками и палатками на улицах города. Так, в июне стало известно, что уличных продавцов овощей собрались обложить новыми штрафами — и назвали места, где несанкционированных торговых точек больше всего.