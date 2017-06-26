В «тихом центре» обнаружили незаконные киоски
На киоски, которые стоят возле дома на ул. Октябрьская, 6, жильцы пожаловались представителю Общественной палаты НСО Евгению Митрофанову. После запроса чиновники администрации Центрального округа Новосибирска дали ответ: киоски установлены незаконно. НГС.НОВОСТИ уже рассказывали про этот дом: несколько семей формально оказались заложниками предпринимателя, купившего их здание вместе с землей — они не могут прописаться в своих квартирах, зарегистрировать смерть или рождение, а также заключить прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг.
Согласно ответу администрации, которую Митрофанов опубликовал на своей странице в Facebook, договоры на размещение заключены с владельцем земельного участка под домом, однако частично объекты выходят за его границы — на территорию, государственная собственность на которую не разграничена. А это значит, что у властей есть право убрать эти киоски.
«По результатам обследования администрацией округа начата работа по установлению владельцев нестационарных объектов для последующего освобождения самовольно занятых земель, государственная собственность на которые не разграничена», — говорится в ответе главы администрации Сергея Канунникова.
Власти Новосибирска давно и не всегда успешно борются с незаконными киосками и палатками на улицах города. Так, в июне стало известно, что уличных продавцов овощей собрались обложить новыми штрафами — и назвали места, где несанкционированных торговых точек больше всего.
Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова