Новосибирский суд попросил внука Брежнева доказать родство с генсеком

Плакат с Леонидом Ильичом Брежневым, рекламирующим ручку Parker, появился на ЦУМе в конце 2016 года

Сегодня, 26 июня, в Железнодорожном районном суде Новосибирска состоялось предварительное судебное заседание по делу внука генсека Леонида Брежнева к тем, кто разместил на ЦУМе рекламу с лицом его деда.







«Пока встал вопрос о необходимости документально доказать, что Андрей Брежнев является внуком генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева», — рассказал юрист Алексей Крестьянов, представляющий в суде сторону обвинения.







Суд, как уточнил Крестьянов, сейчас устанавливает состав возможных ответчиков по этому делу. Уже определены три владельца ЦУМа — два предпринимателя из Новосибирска и один из Томска, а сейчас суд разыскивает владельцев той фирмы, которая непосредственно и размещала такую рекламу.







Напомним, в конце 2016 года на ЦУМе появился рекламный баннер с портретом Леонида Ильича Брежнева, который рекламировал ручку Parker. Новосибирские юристы изначально заявили, что готовы наказать на 1 млн руб. местных предпринимателей за вольное использование портрета Брежнева, но по просьбе внука Леонида Ильича в иске была обозначена сумма в 30 руб. Андрей Брежнев объяснил тогда, что он не стремится заработать деньги, а лишь хочет восстановить справедливость.