Любопытные дети заставили зоопарк огородить белых медведей стеклом

Стекло не помешает наблюдениям за медведями

Рабочие огородили стеклянными барьерами вольеры белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.





«Ограждения из многослойного закалённого стекла теперь есть на всех трёх вольерах. На видимость это никак не повлияет, за жизнью Кая и Герды можно наблюдать так же, как и раньше», — рассказали в Новосибирском зоопарке.







В зоопарке пояснили, что вольеры остеклили в первую очередь для того, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности.





Несмотря на предупреждения, гости постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.





«Чтобы предотвратить несчастные случаи, решено было установить дополнительные ограждения. Наших белых медведей они тоже обезопасят. К сожалению, всеобщим любимцам часто бросали опасные предметы и еду», — говорят в зоопарке.





Судя по документам на сайте госзакупок, остекление вольеров обошлось зоопарку более чем в 1 млн руб. Как отметили в зоопарке, финансовую помощь им оказало ПАО НК «Роснефть».





Ранее в компании «Гласс Фэктори» (подрядчик работ) рассказывали, что собираются огородить вольер белых медведей стеклом триплекс. Это многослойное закалённое стекло, которое используют в том числе в конструкции локомотивов, самолётов, а также при бронировании.