Любопытные дети заставили зоопарк огородить белых медведей стеклом

Стекло не помешает наблюдениям за медведями
Стекло не помешает наблюдениям за медведями

Рабочие огородили стеклянными барьерами вольеры белых медведей Кая и Герды в Новосибирском зоопарке.


«Ограждения из многослойного закалённого стекла теперь есть на всех трёх вольерах. На видимость это никак не повлияет, за жизнью Кая и Герды можно наблюдать так же, как и раньше», — рассказали в Новосибирском зоопарке.


В зоопарке пояснили, что вольеры остеклили в первую очередь для того, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности. 


Несмотря на предупреждения, гости постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.


«Чтобы предотвратить несчастные случаи, решено было установить дополнительные ограждения. Наших белых медведей они тоже обезопасят. К сожалению, всеобщим любимцам часто бросали опасные предметы и еду», — говорят в зоопарке.


Судя по документам на сайте госзакупок, остекление вольеров обошлось зоопарку более чем в 1 млн руб. Как отметили в зоопарке, финансовую помощь им оказало ПАО НК «Роснефть».


Ранее в компании «Гласс Фэктори» (подрядчик работ) рассказывали, что собираются огородить вольер белых медведей стеклом триплекс. Это многослойное закалённое стекло, которое используют в том числе в конструкции локомотивов, самолётов, а также при бронировании.

Ольга Хмелевская
Скриншот записи с веб-камеры на nsk.myttk.ru

Прочтений: 1298
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено