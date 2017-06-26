Названы районы Новосибирска с самыми умными школьниками

831 выпускник из Новосибирска получит золотую или серебряную медаль по окончании школы
831 выпускник из Новосибирска получит золотую или серебряную медаль по окончании школы

По итогам 2016–2017 учебного года 831 выпускник из Новосибирска получит золотую или серебряную медаль «За особые успехи в учении».


Об этом 26 июня сообщили в пресс-центре мэрии. В прошлом году медалью были награждены 781 выпускник, это 11 % от общего числа 11-классников. Как ранее сообщали в пресс-центре мэрии, в этом году школу окончили 6735 учеников.


В этом году медаль получит 12 % от общего числа выпускников — каждый 9-й одиннадцатиклассник.


Лидерами по количеству медалистов в этом году стал Центральный округ — 238 школьников из центра получат золотую или серебряную медаль. В Ленинском районе медали получат 129 выпускников, в Калининском — 133 человека, в Кировском — 101 школьник.


«В процентном соотношении количества медалистов к общей численности выпускников в этом году отличились Кировский (16 %), Первомайский (15 %) районы и Центральный округ (15 %)», — сообщает пресс-служба мэрии.


Что касается ЕГЭ, то 66 выпускников получили 100 баллов по русскому языку (в прошлом году — 38), 4 человека — по математике (в прошлом году — 18).


Семь человек получили высший балл за ЕГЭ по физике, столько же — по информатике, и только один школьник — по литературе.


Всего в Новосибирской области в 2017 году 85 учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов. 

Мария Шевлягина
Фото Александра Ощепкова

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