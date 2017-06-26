Сотне разведчиков устроили жёсткие испытания на полигоне в Кольцово

На полигоне в Кольцово стартовал третий этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» — «Тропа разведчика».





Держать вес своего боевого коллеги — тоже не самое лёгкое испытание





Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте и сфотографировал, как команды проходят военные испытания — участники команд метали ножи, устраняли подрыв рельсового пути, ползали под колючей проволокой и чинили порванную телеграфную линию.







Порванная телеграфная линия





В соревнованиях участвуют девять команд — это разведывательные подразделения от всех военных округов (центрального, западного, южного, восточного), команда Северного флота, Нацгвардии и две команды курсантов (Новосибирского высшего военного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища).







Коллективный штурм стены





«В каждой команде — 17 участников, это военннослужащие по контракту, им от 22 до 35 лет», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).





«Стена» из колес





Соревнования разбиты на два дня. Сегодня, 26 июня, своё мастерство показали пять команд. Завтра, 27 июня, на «Тропу разведчика» выйдут остальные четыре.





Сапёр ставит подрывной заряд под рельсу, чтобы пустить состав противника под откос





«Основная задача соревнований — показать, кто сильнее, быстрее, выносливее, развить командный дух, показать, что победа зависит от каждого солдата», — объяснили в ЦВО.





Участник команды докладывает по рации о выполненном задании





Участникам команд нужно пройти комплекс препятствий из 22 элементов. В списке заданий — отработка высадки из макета вертолёта, переброска при помощи шеста или верёвки с противовесом через деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой в пять метров.





Нужно было не забывать отстреливаться









Также военным нужно было пройти стенку со стеклом и ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации, разминировать противопехотные мины.







Ползком под колючей проволокой





Личный состав разведывательных отделений выполнял нормативы по связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.





Выше, быстрее, сильнее





На первом этапе конкурса участники прыгали с парашютом и репетировали захват пленного с секретными документами. На втором этапе соревновались механики-водители. «Это заезд на БМП, трасса 7,5 км, 12 препятствий. Параллельно идёт сдача нормативов по военно-медицинской подготовке, топография, связь», — описали в пресс-службе.





Стрельба









Преодоление участка с канализацией





Следующий, четвёртый этап конкурса, будет включать в себя стрельбу из всех видов оружия, которое есть у разведчика (автомат, пистолет, гранаты). Последний, пятый этап, пройдёт на воде.





Судьи





Конкурс завершится 2 июля. Команда-победитель будет представлять Россию на международном этапе, который также будет проходить на базе Новосибирского высшего военного командного училища.











Полигон в Кольцово не первый раз становится местом для проведения зрелищных мероприятий. Здесь же в середине июня состоялся первый в этом сезоне новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев». Участникам соревнований нужно было пройти трассу с многочисленными испытаниями, среди которых — поднятие на стену с помощью каната, проход по граням куба на канатах, прыжок с тарзанки в воду и др.