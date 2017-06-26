Сотне разведчиков устроили жёсткие испытания на полигоне в Кольцово
На полигоне в Кольцово стартовал третий этап всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки» — «Тропа разведчика».
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте и сфотографировал, как команды проходят военные испытания — участники команд метали ножи, устраняли подрыв рельсового пути, ползали под колючей проволокой и чинили порванную телеграфную линию.
В соревнованиях участвуют девять команд — это разведывательные подразделения от всех военных округов (центрального, западного, южного, восточного), команда Северного флота, Нацгвардии и две команды курсантов (Новосибирского высшего военного командного училища и Дальневосточного высшего общевойскового командного училища).
«В каждой команде — 17 участников, это военннослужащие по контракту, им от 22 до 35 лет», — пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Соревнования разбиты на два дня. Сегодня, 26 июня, своё мастерство показали пять команд. Завтра, 27 июня, на «Тропу разведчика» выйдут остальные четыре.
«Основная задача соревнований — показать, кто сильнее, быстрее, выносливее, развить командный дух, показать, что победа зависит от каждого солдата», — объяснили в ЦВО.
Участникам команд нужно пройти комплекс препятствий из 22 элементов. В списке заданий — отработка высадки из макета вертолёта, переброска при помощи шеста или верёвки с противовесом через деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой в пять метров.
Также военным нужно было пройти стенку со стеклом и ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации, разминировать противопехотные мины.
Личный состав разведывательных отделений выполнял нормативы по связи, военно-медицинской подготовке, тактико-специальной подготовке, радиационной, химической и биологической защите.
На первом этапе конкурса участники прыгали с парашютом и репетировали захват пленного с секретными документами. На втором этапе соревновались механики-водители. «Это заезд на БМП, трасса 7,5 км, 12 препятствий. Параллельно идёт сдача нормативов по военно-медицинской подготовке, топография, связь», — описали в пресс-службе.
Следующий, четвёртый этап конкурса, будет включать в себя стрельбу из всех видов оружия, которое есть у разведчика (автомат, пистолет, гранаты). Последний, пятый этап, пройдёт на воде.
Конкурс завершится 2 июля. Команда-победитель будет представлять Россию на международном этапе, который также будет проходить на базе Новосибирского высшего военного командного училища.
Полигон в Кольцово не первый раз становится местом для проведения зрелищных мероприятий. Здесь же в середине июня состоялся первый в этом сезоне новосибирский этап военно-спортивной игры «Гонки героев». Участникам соревнований нужно было пройти трассу с многочисленными испытаниями, среди которых — поднятие на стену с помощью каната, проход по граням куба на канатах, прыжок с тарзанки в воду и др.
Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова