Мэрия передумала продавать долгострой возле «Чистой Слободы»

Территорию, на которой находится долгострой, включили в зону предполагаемой комплексной застройки

Власти Новосибирска отменили назначенные на 4 июля торги по продаже недостроенного дома на ул. Титова.





«Аукцион по продаже недостроенного здания на ул. Титова, 248 отменен в связи с проработкой вопроса о комплексной застройке территории», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент земельных и имущественных отношений. Будет ли объект затем выставлен на продажу повторно, в сообщении не уточняется.







Торги были назначены на 4 июля, на них планировалось реализовать построенный всего на 11 % жилой дом на ул. Титова, 248. Его площадь — более 8,42 тыс. кв. м, а начальная стоимость была определена почти в 12,5 млн руб.







Отдельно покупателю пришлось бы оплатить стоимость земельного участка под домом площадью более 14,6 тыс. кв. м — его стоимость фиксированная и составляла 40,35 млн руб.







Как ранее сообщали в мэрии, дом не был достроен из-за проблем с финансированием. При этом никаких обязательств перед дольщиками у предыдущего владельца недостроя, муниципального УКС, нет.