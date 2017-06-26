Мэрия передумала продавать долгострой возле «Чистой Слободы»

Территорию, на которой находится долгострой, включили в зону предполагаемой комплексной застройки
Территорию, на которой находится долгострой, включили в зону предполагаемой комплексной застройки

Власти Новосибирска отменили назначенные на 4 июля торги по продаже недостроенного дома на ул. Титова.


«Аукцион по продаже недостроенного здания на ул. Титова, 248 отменен в связи с проработкой вопроса о комплексной застройке территории», — сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент земельных и имущественных отношений. Будет ли объект затем выставлен на продажу повторно, в сообщении не уточняется.


Торги были назначены на 4 июля, на них планировалось реализовать построенный всего на 11 % жилой дом на ул. Титова, 248. Его площадь — более 8,42 тыс. кв. м, а начальная стоимость была определена почти в 12,5 млн руб.


Отдельно покупателю пришлось бы оплатить стоимость земельного участка под домом площадью более 14,6 тыс. кв. м — его стоимость фиксированная и составляла 40,35 млн руб.


Как ранее сообщали в мэрии, дом не был достроен из-за проблем с финансированием. При этом никаких обязательств перед дольщиками у предыдущего владельца недостроя, муниципального УКС, нет.

Лиза Пичугина
Фото Максима Николаева

Прочтений: 2012
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