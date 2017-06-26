Новосибирцы продали монету с родины Дракулы почти за 2 миллиона

Золотая монета с родины Дракулы — Трансильвании, была продана на аукционе почти за 2 млн руб.

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supples Corp. провела очередной онлайн-аукцион, где была продана монета с родины Влада Дракулы – Трансильвании.







«Это очень редкая монета Трансильвании, с родины Влада Дракулы, — 10 дукатов 1670 года местного князя Михая I Апафи. Почти 35 г золота. Монета продана за 24 250 евро и плюс 17 % комиссионного сбора (по курсу ЦБ на 26 июня — 1,87 млн руб. — И.К.). Это был самый дорогой лот данного аукциона», — рассказал руководитель нумизматической компании Станислав Кац.





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Помимо трансильванской монеты, как заметил Кац, хорошо ушли золотые 10 руб. Екатерины II 1762 года — за 12 750 евро (без 17 % комиссии) и золотые австро-венгерские 9 дукатов 1896 года. Эта монета продана за 10 250 евро.







На предыдущем аукционе, кстати, тоже почти за 2 млн руб. новосибирцами была продана свадебная медаль русского императора Александра II.