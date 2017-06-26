Новосибирцы продали монету с родины Дракулы почти за 2 миллиона

Золотая монета с родины Дракулы — Трансильвании, была продана на аукционе почти за 2 млн руб.
Золотая монета с родины Дракулы — Трансильвании, была продана на аукционе почти за 2 млн руб.

Новосибирская нумизматическая компания Katz Coins Notes & Supples Corp. провела очередной онлайн-аукцион, где была продана монета с родины Влада Дракулы – Трансильвании.


«Это очень редкая монета Трансильвании, с родины Влада Дракулы, — 10 дукатов 1670 года местного князя Михая I Апафи. Почти 35 г золота. Монета продана за 24 250 евро и плюс 17 % комиссионного сбора (по курсу ЦБ на 26 июня — 1,87 млн руб. — И.К.). Это был самый дорогой лот данного аукциона», — рассказал руководитель нумизматической компании Станислав Кац.


Золотой червонец Екатерины II забрали на торгах за 12 750 евро
Золотой червонец Екатерины II забрали на торгах за 12 750 евро


Помимо трансильванской монеты, как заметил Кац, хорошо ушли золотые 10 руб. Екатерины II 1762 года — за 12 750 евро (без 17 % комиссии) и золотые австро-венгерские 9 дукатов 1896 года. Эта монета продана за 10 250 евро.


На предыдущем аукционе, кстати, тоже почти за 2 млн руб. новосибирцами была продана свадебная медаль русского императора Александра II.

Илья Калинин
Фото предоставлены Katz Coins Notes & Supples Corp.

Прочтений: 1724
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено