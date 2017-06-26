15-летняя сибирячка улетела к возлюбленному в Краснодар и попалась полиции

Школьница из Новосибирска в аэропорту Краснодара рядом с транспортным полицейским

В аэропорту Краснодара транспортные полицейские задержали 15-летнюю школьницу, которая прилетела рейсом «Новосибирск – Краснодар».





Об этом 26 июня сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЮФО. Как оказалось, девушка из Новосибирска числилась в федеральном розыске. Девушку доставили в отделение по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.







«Во время беседы школьница призналась, что влюбилась в своего виртуального друга, где долгое время общалась с ним в одной из социальных сетей, а когда он пригласил прилететь в кубанскую столицу, оплатив билет до Краснодара, раздумывать не стала и без разрешения родителей отправилась в путь»,





— говорится в сообщении ведомства.







Задержание новосибирской школьницы в краснодарском аэропорту









Сейчас беглянка ожидает своих родителей в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно предоставить информацию о сбежавшей жительнице Новосибирска.







В ноябре 2016 года в Новосибирске тоже случилась подобная история — тогда транспортные полицейские отыскали 17-летнюю студентку из Болотного, которая отправилась в столицу Сибири к своему интернет-поклоннику.

