15-летняя сибирячка улетела к возлюбленному в Краснодар и попалась полиции
В аэропорту Краснодара транспортные полицейские задержали 15-летнюю школьницу, которая прилетела рейсом «Новосибирск – Краснодар».
Об этом 26 июня сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЮФО. Как оказалось, девушка из Новосибирска числилась в федеральном розыске. Девушку доставили в отделение по делам несовершеннолетних Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.
«Во время беседы школьница призналась, что влюбилась в своего виртуального друга, где долгое время общалась с ним в одной из социальных сетей, а когда он пригласил прилететь в кубанскую столицу, оплатив билет до Краснодара, раздумывать не стала и без разрешения родителей отправилась в путь»,
— говорится в сообщении ведомства.
Сейчас беглянка ожидает своих родителей в Краснодарском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно предоставить информацию о сбежавшей жительнице Новосибирска.
В ноябре 2016 года в Новосибирске тоже случилась подобная история — тогда транспортные полицейские отыскали 17-летнюю студентку из Болотного, которая отправилась в столицу Сибири к своему интернет-поклоннику.
Мария Шевлягина
Скриншот видео пресс-службы УТ МВД России по ЮФО