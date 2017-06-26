День города в Новосибирске отметили 500 тысяч человек

День города в Новосибирске, 25 июня 2017 года
День города в Новосибирске, 25 июня 2017 года

25 июня около полумиллиона горожан побывали на уличных площадках, посвящённых празднованию дня рождения Новосибирска.


По подсчётам сотрудников ГУ МВД по НСО, около 500 тыс. человек во всех районах Новосибирска приняли участие в праздновании Дня города, рассказали в пресс-центре мэрии. Четыре года назад, сообщали в полиции, на улицы вышло в 5 раз меньше горожан: в 2013 году 120-летие отпраздновало только 100 тыс. человек.


День города с каждым годом отмечается всё с большим размахом — 25 июня с раннего утра и почти до полуночи весь город отмечал этот праздник. Праздничная программа длилась более 12 часов — она началась с зарядки в компании олимпийских чемпионов в Первомайском сквере и закончилась 45-минутным салютом на Михайловской набережной. Всё это время редакция НГС вела подробную трансляцию с мест событий.


По информации ГУ МВД по НСО, народные гулянья на День города прошли без происшествий.

Мария Шевлягина
Фото из архива НГС

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