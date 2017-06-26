Вонь глаза режет: «Толмачёво» пожаловался губернатору на зловоние Новосибирска

Горожане чувствуют неприятный запах на улицах уже несколько недель
Горожане чувствуют неприятный запах на улицах уже несколько недель

Неприятный запах в воздухе, который витает над улицами Новосибирска и усиливается по вечерам, появился ещё несколько недель назад — горожане массово жалуются на вонь, в том числе и на НГС: письма с просьбой заставить властей устранить источник неприятного запаха приходят в редакцию с завидной регулярностью.


Сегодня, 26 июня, лопнуло терпение и у предпринимателей: гендиректор аэропорта «Толмачёво» Евгений Янкилевич отправил обращения в правительство Новосибирской области и территориальное управление Росавиации. Сделать это, пояснили представители аэропорта, его заставили жалобы пассажиров: они устали терпеть зловоние не только на перроне и лётном поле, но и в зданиях терминалов.


«Очевидно, что этот запах дают складированные на открытом воздухе промышленные отходы животноводческой деятельности, размещённые в непосредственной близости от аэропорта "Толмачёво", в районе села Криводановка. Учитывая, что значительная часть пассажирского потока, составляющего 4 млн человек в год — это приезжие из других регионов и стран,


неприятный запах в аэропорту может формировать негативное впечатление о Новосибирской области с точки зрения вопросов экологии и заботы об окружающей среде», — рассуждают в «Толмачёво».


В своих обращениях в правительство области и Росавиацию Янкилевич попросил не складировать животноводческие отходы поблизости от аэропорта. В пресс-службе «Толмачёво» добавили, что федеральные правила использования воздушного пространства запрещают размещать отходы вблизи аэропортов, так как свалки привлекают птиц и делают полеты небезопасными. 


«Полагаем, что столь сильные неприятные запахи свидетельствуют о ненормальной экологической обстановке вблизи аэропорта и о систематическом нарушении санитарно-эпидемиологических норм и правил неустановленными лицами», — резюмирует в своём обращении Янкилевич.


В АО «Кудряшовское», свинокомплекс которого размещается в Криводановке, НГС.НОВОСТИ заявили, что их предприятие не виновато в зловонии.


«Превышений [ПДК загрязняющих веществ] у нас нет никаких, все показатели у нас ниже нормы. То, что [в Новосибирске] периодически пахнет, это, наверное, нужно какой-то аналитической службе брать заборы воздуха, и тогда уже говорить конкретно. Что это именно мы источаем такой зловонный запах, я вам не готова так ответить.


У нас ничего не пахнет. А то, что горожане могут выказывать свои какие-то предположения — ну, возможно, это их мнение», 


— пояснила НГС.НОВОСТИ инженер-эколог АО «Кудряшовское» и ООО «Кудряшовский мясокомбинат» Наталья Тюменцева.


По её словам, сами работники АО «Кудряшовское» в Криводановке порой ощущают запах от свинокомплекса, когда меняется роза ветров. «Но сказать, что это прямо существенно и можно задохнуться — я вам такого не скажу», — отметила инженер-эколог.


В отделе информации Западно-Сибирского центра мониторинга загрязнений окружающей среды не смогли сказать ничего о природе неприятного запаха в Новосибирске. В ведомстве отметили, что их стационарные посты иногда фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ: пыли, фенола, формальдегида. «Но эти вещества не могут давать такого неприятного запаха», — пояснили в отделе информации.


Неприятный запах нечистот ощущался в городе и прошлым летом. Горожане и эксперты также гадали, что может быть его источником, обвиняя то канализационные коллекторы, то мясоперерабатывающую промышленность.

Ольга Хмелевская
Фото​ Александра Ощепкова

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