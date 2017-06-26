Ремонт теплотрассы на ул. Советской

26 июня ул. Советскую недалеко от остановки «Гоголя» в Новосибирске сузили на 5 метров из-за ремонта теплотрассы.







«С 26 июня ограничено движение транспорта по ул. Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 5 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в департаменте транспорта мэрии.







Закончить аварийные работы планируется к 15 июля.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте перекрытия около 17:00 — он заметил, что в это время из трубы била вода.









Дорогу сузили на 5 метров





Прорыв на теплотрассе





Ремонт теплотрассы





Ул. Советская, 52





Летом из-за аварийных и ремонтных работ новосибирские дорожники часто сужают или вовсе перекрывают участки улиц. Сейчас сужены для проезда участки ул. Дружбы, Степной и Оборонной в Ленинском районе, участок ул. Красина в Дзержинском районе и закрыт для проезда участок ул. Автогенной.

