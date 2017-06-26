На Советской прорвало трубу — рабочие разрыли дорогу
26 июня ул. Советскую недалеко от остановки «Гоголя» в Новосибирске сузили на 5 метров из-за ремонта теплотрассы.
«С 26 июня ограничено движение транспорта по ул. Советской в районе дома № 52, проезжая часть сужена на 5 метров. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы», — рассказали в департаменте транспорта мэрии.
Закончить аварийные работы планируется к 15 июля.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на месте перекрытия около 17:00 — он заметил, что в это время из трубы била вода.
Летом из-за аварийных и ремонтных работ новосибирские дорожники часто сужают или вовсе перекрывают участки улиц. Сейчас сужены для проезда участки ул. Дружбы, Степной и Оборонной в Ленинском районе, участок ул. Красина в Дзержинском районе и закрыт для проезда участок ул. Автогенной.
Ксения Евдокимова
Фото и видео Густаво Зырянова, фрагмент справочника 2ГИС