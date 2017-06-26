Новосибирские каратисты привезли с престижных соревнований в Австрии больше десятка медалей

Представительницы женской части новосибирской сборной

Новосибирская сборная кадетов и юниоров по карате привезла из Австрии больше десятка медалей.







Открытый турнир Австрии «Austrian junior open 2017» проходил в Зальцбурге 24 и 25 июня. В нём участвовали более 800 молодых спортсменов из 31 страны. Россию представляли 40 человек. От Новосибирской области на турнир поехали около 20 спортсменов, почти все представляли спортивно-профессиональный клуб «Успех», ещё двоё — Александр Гутник и Владислав Мишлимович — спортклуб «Динамэкс».





В общей сложности новосибирцы привезли 17 медалей — 6 золотых, 2 серебряных и 9 бронзовых.







Выступление спортсменок





«Команда спортклуба "Успех" заняла первое место в медальном зачёте», — подчеркнули в пресс-службе спортклуба «Успех». Старший тренер Новосибирского центра высшего спортивного мастерства Юрий Дроздов по просьбе НГС.НОВОСТИ объяснил, чем отличаются дисциплины «ката» и «кумитэ».







«"Кумитэ" — это бой, в котором два соперника встречаются между собой и согласно правилам выясняют, кто из них сильнее. "Ката" — это формальные упражнения, которые имитируют бой (их выполняет либо один человек, либо команда из трёх человек) с условным соперником», — объяснил Юрий Дроздов.







Коллективное фото





Золотые медали в дисциплине «ката»среди девушек в возрасте 16–17 лет завоевала команда в составе Маргариты Стусь, Екатерины Филоновой, Анны Шашковой. Также «золото» в дисциплине «личное кумитэ» — у Даниила Пескова, Ивана Меренкова, Кирилла Солопова.







Бой среди юношей





В дисциплине «командное кумитэ» среди юношей в возрасте 16–17 лет золотую медаль получила команда в составе Максима Гайворонского, Ивана Кемина и Владислава Мишлимовича. В этой же дисциплине среди мужчин в возрасте 18–20 лет одержала победу команда в составе Александра Гутника, Кирилла Солопова, Василий Кругликова.







Серебряные медали с соревнований привезли Василий Кругликов (дисциплина «личное кумитэ») и команда в составе Степана Ефименко, Фёдора Лычагина, Алексея Родионова («командное кумитэ»). Среди спортсменов, завоевавших «бронзу», Дарья Сурикова и Виталий Коновалов — дисциплины «личное кумитэ».





Новосибирские спортсмены не первый раз привозят медали с престижных соревнований по карате. Например, в середине июня 23-летний новосибирец Илья Грановесов завоевал бронзовую медаль на международном турнире по карате в Испании.