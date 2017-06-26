Новосибирец сбежал после попытки зарезать отца и мать

В покушении на убийство разбираются следователи
В покушении на убийство разбираются следователи

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, которого подозревают в попытке зарезать спящих родителей.


Преступление произошло днём 24 июня на ул. Физкультурной в Первомайском районе Новосибирска. По информации следователей, 26-летний мужчина жил со своими родителями, они постоянно ссорились с сыном из-за того, что на протяжении нескольких лет он выпивал и нигде не работал, сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.


Тогда, по версии следствия, молодой человек решил убить родителей. Он зашёл в комнату, где они спали, и напал на них с ножом. Проснувшегося 54-летнего отца он ранил в шею и голову, а спящую 51-летнюю мать — в шею. После этого молодой человек сбежал, отмечают в Следственном комитете.


Раненые родители выжили. Как сообщили в ГУ МВД России по НСО, женщину увезли в больницу, а мужчина от госпитализации отказался.


В МВД добавили, что полицейским не сразу удалось задержать преступника, так как сначала пострадавший мужчина утверждал, что его самого и его супругу ранил мужчина, вместе с которым они выпивали.


Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Сегодня, 26 июня, Первомайский районный суд Новосибирска рассматривает ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу.


Это уже не первый в Новосибирской области случай, когда сын пытается убить родителей. Осенью 2016 года Черепановский районный суд вынес приговор 21-летнему Андрею Грошеву, который принял свою мать за дьявола и набросился на неё с ножом.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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