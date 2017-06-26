Глава Росавтодора похвалил Новосибирск за хорошие дороги

Всего по проекту «Безопасные и качественные дороги» в НСО должны отремонтировать 59 объектов

Руководитель Росавтодора проверил ремонт дорог на трёх улицах Новосибирска — он удивился комплексному подходу и рассказал, что НСО может надеяться на финансирование других объектов.





«Сегодня моя инспекция в Новосибирске — это финишная точка нашей инспекции, которая началась в городе Казани, поэтому мне есть с чем сравнивать. Наши коллеги в Новосибирске успешно реализуют проект [«Безопасные и качественные дороги»], контракты соответствующие заключены. По тем объектам, которые мы сегодня посмотрели, — все работы выполняются в соответствии с графиками. Очень хорошо, что в Новосибирске налажено конструктивное взаимодействие с общественностью», — заявил 26 июня глава Росавтодора Роман Старовойт сразу после окончания объезда.







Глава федерального дорожного агентства вместе с мэром Анатолием Локтем проверил 3 участка, которые ремонтируют в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», — это ул. Восход, Немировича-Данченко и Петухова.





Вместе с ними в программу вошли 59 участков как в Новосибирске, так и в Бердске, Кольцово, Искитиме, Оби и на областных дорогах. Сейчас дорожные работы проводят на 33 объектах.







«Если сравнивать с другими городами, которые мы посмотрели, — отрадно видеть, что в Новосибирске не только поверхность автомобильной дороги или улицы ремонтируют, а подходят комплексно: здесь идёт реконструкция тротуаров, они тоже давно требуют ремонта, бордюрного камня, устройство барьерного ограждения, новых светофорных объектов. Это, безусловно, повлияет на безопасность дорожного движения, а это один из главных показателей реализации всего проекта, который по графику должен закончиться в 2025 году», — отметил он.







Ранее Роман Старовойт подтвердил, что федеральные власти будут софинансировать строительство четвёртого моста через Обь. На вопрос о помощи с другими объектами он ответил уклончиво: «Надеяться всегда нужно и можно, потому что со стороны Министерства транспорта РФ Правительством уделяется большое внимание Новосибирской области, городу Новосибирску. И то, что делается местными властями, заслуживает особого внимания и поддержки».