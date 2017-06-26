Свалились миллиарды: глава Росавтодора пообещал Новосибирску 26,2 млрд рублей на четвёртый мост

Проект четвёртого моста через Обь

Новосибирску выделят 26,2 млрд руб. на строительство нового моста через Обь — об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт во время рабочего визита в Новосибирск.





«Не все регионы сейчас могут формировать проекты по государственно-частному партнёрству. В Новосибирске есть такая возможность, и Новосибирск вошёл в число регионов (у нас ещё Хабаровск и Пермский край), которые претендуют на федеральное софинансирование. Совсем недавно состоялась правительственная комиссия по транспорту, где в очередной раз рассматривались эти проекты, и было получено принципиальное решение о реализации этого проекта», — рассказал он.







По словам Романа Старовойта, в ближайшее время Росавтодор совместно с федеральным минфином и минтрансом представят более подробный график финансирования с графиком по годам. «Финансовая схема, которая предоставлялась ранее, по мнению правительства, требует некоторой корректировки», — объяснил он и отметил, что размер субсидий уменьшен не будет.





Речь идёт о субсидии в размере 26,273 млрд руб.





Помимо этого в проекте предусмотрели дополнительное финансирование из областного бюджета и средства инвесторов. Общая стоимость строительства моста достигает 40,6 млрд руб. Сумму в 26,2 млрд руб. впервые назвали в конце мая в Москве на заседании правительственной комиссии по транспорту, когда проект моста одобрили члены комиссии. Однако на следующий день в Правительстве РФ опровергли информацию о субсидиях, пояснив, что проект одобрен, но других решений по нему не принимали.





Планируется, что новый 1,5-километровый мост через Обь соединит Южную площадь с пл. Труда. В проекте предусмотрены транспортные развязки на обоих берегах и тоннели под железнодорожными путями. Мост должен обеспечить выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Проезд по четвёртому мосту будет платным — цена проезда будет начинаться со 100 руб.