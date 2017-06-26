Свалились миллиарды: глава Росавтодора пообещал Новосибирску 26,2 млрд рублей на четвёртый мост

Проект четвёртого моста через Обь
Проект четвёртого моста через Обь

Новосибирску выделят 26,2 млрд руб. на строительство нового моста через Обь — об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт во время рабочего визита в Новосибирск. 


«Не все регионы сейчас могут формировать проекты по государственно-частному партнёрству. В Новосибирске есть такая возможность, и Новосибирск вошёл в число регионов (у нас ещё Хабаровск и Пермский край), которые претендуют на федеральное софинансирование. Совсем недавно состоялась правительственная комиссия по транспорту, где в очередной раз рассматривались эти проекты, и было получено принципиальное  решение о реализации этого проекта», — рассказал он.


По словам Романа Старовойта, в ближайшее время Росавтодор совместно с федеральным минфином и минтрансом представят более подробный график финансирования с графиком по годам. «Финансовая схема, которая предоставлялась ранее, по мнению правительства, требует некоторой корректировки», — объяснил он и отметил, что размер субсидий уменьшен не будет. 

 

Речь идёт о субсидии в размере 26,273 млрд руб. 


Помимо этого в проекте предусмотрели дополнительное финансирование из областного бюджета и средства инвесторов. Общая стоимость строительства моста достигает 40,6 млрд руб. Сумму в 26,2 млрд руб. впервые назвали в конце мая в Москве на заседании правительственной комиссии по транспорту, когда проект моста одобрили члены комиссии. Однако на следующий день в Правительстве РФ опровергли информацию о субсидиях, пояснив, что проект одобрен, но других решений по нему не принимали.


Планируется, что новый 1,5-километровый мост через Обь соединит Южную площадь с пл. Труда. В проекте предусмотрены транспортные развязки на обоих берегах и тоннели под железнодорожными путями. Мост должен обеспечить выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь». Проезд по четвёртому мосту будет платным — цена проезда будет начинаться со 100 руб.

Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой

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