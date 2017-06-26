Газон с площади Ленина пересадили в Центральный парк

Газон расположился в Центральном парке
Газон расположился в Центральном парке


Газон, который сделали на месте парковки на пл. Ленина в день рождения Новосибирска, перенесли в парки и скверы.


«Половину забрали в Центральный парк, а половину — "Горзеленхоз", тоже в скверы. Вся зелень не была выброшена, её перенесли сразу же, ночью. Центральный парк, например, сделали в 3 часа ночи, чтобы ничего не пропало», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова.


В Центральном парке зелень разместили около входной группы — на участках земли, которые не заросли газоном. Также ёлки, которые выставляли в центре, пока останутся в кадках, а осенью их высадят в городе.


Газон на пл. Ленина 25 июня
Газон на пл. Ленина 25 июня


Ранее власти Новосибирска рассказывали, что планируют преобразить Центральный парк: за несколько лет он превратится в большую зелёную зону с «лесным ковром», современными кафе и новыми аттракционами.

Ксения Евдокимова
Фото Анны Терешковой (1), Елены Громковой (2)

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