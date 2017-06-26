Возле популярного пляжа затонуло судно: воду затянуло маслом

Спасатели поднимают судно «Марс»

Спасатели Новосибирской области убрали топливо, которое вылилось из бака старого буксировочного судна, затонувшего в Бердском заливе.





Буксировочное судно «Марс» затонуло около 12:00 24 июня возле пляжа «Ремикс» в Новосибирской области. По предварительной информации спасателей, людей на борту не было.







«Судно стояло на стоянке в ремонте и не использовалось. В днище судна образовалась пробоина, катер сначала накренился, а после затонул. В результате чего остатки топлива попали в акваторию», — описали случившиеся в отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области.







Ликвидировать ЧП отправились оперативная группа ГУ МЧС России по НСО, аварийно-спасательная служба области и формирования Бердска. Руководил работами замначальника ГУ МЧС России по НСО Василий Тропин.







Спасатели выставили боновые ограждения, которые остановили масляные пятна, чтобы те не растеклись по Бердскому заливу. Затем обработали поверхность воды специальным порошком-сорбентом и убрали масло.





25 июня спасатели подняли «Марс» со дна с помощью инженерной техники, сейчас судно находится на берегу.







«Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС, оперативно приняты все меры по ликвидации последствий происшествия. Место розлива локализовано. Жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — сообщил Василий Тропин.







Ликвидация ЧП заняла у спасателей два дня





В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что судно, принадлежащее ООО «СК "Норд-Вест"», стояло возле причала. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту затопления судна.







Корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему в компанию «СК "Норд-Вест"», оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.





Иногда по Новосибирскому водохранилищу или Оби из-за чрезвычайных происшествий разливаются нефтепродукты. Однажды такой случай был в Ленинском районе на Оби: на мазутном причале сохранились трубы с остатками нефтепродуктов, а вещество разлилось из-за того, что одну из заглушек с трубы кто-то снял.

