Самая красивая девочка Сибири: 8-летняя сибирячка получила титул «Мини Мисс»

Финалистки конкурса «Мини Мисс Сибирь» и члены жюри

В Новосибирске прошёл финал конкурса «Мини Мисс Сибири», в котором участвовало 13 девочек в возрасте от 3,5 до 12 лет (в разных категориях).







Конкурс состоялся в ТЦ «Сан Сити».





«Победила в конкурсе Дарья Титова, 8 лет, она родом из Новосибирска. Так что переходящая корона осталась в Новосибирске. Мы отошли от творческих номеров, у нас был выход в национальном костюме с визиткой. Был также выход в "кэжуал" и в стиле "баттерфляй". Сама "Мини Мисс" станцевала индийский танец как подарок городу», — рассказала организатор конкурса Ольга Федоскина, заметив, что жюри особо отметило выход в национальных костюмах и в стиле «баттерфляй».







Теперь победительница в августе полетит в Сочи на конкурс «Мини Мисс Россия».





Победительница конкурса Дарья Титова (в центре)





«1-й Вице-мисс» стала 9-летняя Софья Мальцагова из Новосибирска, а «2-й Вице-мисс» — участница из Красноярска Ева Мамай. Ей около 5 лет, но она уже обладает многочисленными титулами с различных конкурсов красоты.







Участница из Красноярска Ева Мамай





Самой же красивой девочкой России в марте этого года стала 10-летняя жительница Новосибирска Дарья Крейс, победившая на конкурсе «Юная российская красавица».