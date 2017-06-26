Новосибирские школьники собрали робота-энергетика из Lego

Игорь Мангараков и Арина Григорьевых со своим тренером Олесей Трояк на олимпиаде в Иннополисе
Игорь Мангараков и Арина Григорьевых со своим тренером Олесей Трояк на олимпиаде в Иннополисе

25 июня ученики новосибирской школы № 112 завоевали серебряную медаль на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде, которая прошла в университете Иннополис под Казанью.


Олимпиада проходила с 23 по 25 июня. Команда 7-классников (Игорь Мангараков и Арина Григорьевых) выполняли задание в номинации «Углеродная нейтральность». Для этого школьникам нужно было собрать и запрограммировать робота на платформе Lego NXT для выполнения различных заданий. 


«Задача робота заключалось в том, чтобы свести углеродный след компании к нулю. Углеродным следом компании считается количество диоксида углерода, который выделяется за счёт промышленных процессов. 


Робот должен был установить солнечные батареи и посадить деревья в различных зонах посадки, чтобы можно было сбалансировать влияние количества выбросов компании. Поэтому и называется номинация "Углеродная нейтральность"»,


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор школы № 112 Вадим Платонов.


Игорь Мангараков на других соревнованиях с аналогичным роботом
Игорь Мангараков на других соревнованиях с аналогичным роботом


Первое место в этой номинации заняла команда из Владивостока, а третье место — команда из Мурманска. 


В августе команда планирует начать подготовку к международному отбору на Всемирную Робототехническую Олимпиаду, которая пройдёт в Коста-Рике в ноябре. 


Ученики новосибирской школы № 112 в Казани на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде
Ученики новосибирской школы № 112 в Казани на Всероссийской Робототехнической Олимпиаде


Отборочный региональный тур на олимпиаду в Казани прошёл 27–28 мая на стадионе «Заря» — тогда сотни новосибирских роботов сразились на стадионе за билет в Татарстан.

Мария Шевлягина
Фото Игоря Мангаракова (1, 3), Вадима Платонова (2)

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