«Дядя Дёнер» открыл в центре первую точку для поклонников «Макдоналдса» и «Бургер Кинга»

Новые павильоны «Дяди Дёнера». Фото Стаса Соколова.  
Новые павильоны «Дяди Дёнера». Фото Стаса Соколова.  


На минувших выходных в Новосибирске на ул. Ленина заработало мини-кафе сети «Дядя Дёнер» в новом, укрупнённом формате и с новым дизайном.


Павильон «Дяди Дёнера» установлен напротив  «Универсама» — конструкцию привезли сюда готовой и уже на месте оснастили всем необходимым оборудованием. Внутри порядка 10 посадочных мест, которые размещены вдоль стеклянных стен. В дизайн самого павильона вписана большая латинская буква D. Набор блюд практически не отличается от обычных точек сети, за исключением нового блюда из греческой кухни — гироса (лепешка, в которую укладываются мясо и овощи — 189 руб.).

Внутри мини-кафе. Фото Стаса Соколова 
Внутри мини-кафе. Фото Стаса Соколова 


Как пояснил НГС.НОВОСТИ создатель и совладелец «Дяди Дёнера» Антон Лыков, это самый крупный отдельный павильон сети и вторая точка открытая с новым дизайном (первая появилась в апреле в пристройке на Красном проспекте в арендованном помещении). 


Новый формат павильонов будет какое-то время сосуществовать с точками в старом дизайне, постепенно заменяя их по мере необходимости, говорит Лыков.

Все посадочные места в павильоне размещены вдоль окон. Фото Стаса Соколова
Все посадочные места в павильоне размещены вдоль окон. Фото Стаса Соколова


«Дядя Дёнер» — это на сегодня самая крупная в Новосибирске сеть так называемой «уличной еды» — по данным 2ГИС, у неё больше 92 точек в Новосибирске и пригородах и еще больше 40 точек за пределами Новосибирской области. Ближайшими конкурентами «Дяди Дёнера» можно считать «Русские блины» (61 точка) и «Подорожник» (48).  


Серьёзные изменения в дизайне встречаются нередко у давно работающих сетей общепита. Например, сеть «Вилка-Ложка», которая первоначально создавалась как столовая с аскетичным дизайном, в начале 2010-х начала менять интерьер, стремясь походить на обычное кафе. А сеть «Кузина», которая также изначально работала в формате кафе самообслуживания, изменив специализацию на кондитерскую, в 2012 году полностью поменяла и дизайн тоже. 

Стас Соколов
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