Полиция: «Оцепили площадь Ленина, чтобы людей не подавило»

Вечер 25 июня на пл. Ленина
Вечер 25 июня на пл. Ленина

Новосибирская полиция объяснила, почему их сотрудники после Дня города 25 июня оцепили пл. Ленина. 


После того как в городе прогремел салют, толпы людей отправились по домам — это вызвало в городе коллапсы, было сложно и проехать на машине, и просто пройти. На  пл. Ленина корреспондент НГС.НОВОСТИ снял фото, на котором видно, как полиция выстроилась в шеренгу и не пропускала пешеходов в оцепленную зону.


«После завершения праздника — в 23:00, 23:30 просто люди стояли, пропускали уборочные машины — надо же было Красный проспект убирать. 


Полиция стояла в оцеплении, чтобы людей не подавило — там порядка 40 машин заезжало на площадь. У нас полиции не выдают ни щиты, ни дубинки. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, не допустили ДТП с участием пешеходов на Красном проспекте»,


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МВД по НСО Сергей Владимирович Щекотин.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, горожане на действия полиции отреагировали спокойно. В целом за вчерашний вечер не произошло никаких крупных потасовок и мелких происшествий на улицах. 


Традиционно День города завершился салютами на главных точках города. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо в Первомайском сквере в Центральном районе и на монументе Славы в Ленинском районе. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ

Мария Шевлягина 
Фото из архива НГС

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