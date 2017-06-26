Полиция: «Оцепили площадь Ленина, чтобы людей не подавило»

Вечер 25 июня на пл. Ленина

Новосибирская полиция объяснила, почему их сотрудники после Дня города 25 июня оцепили пл. Ленина.





После того как в городе прогремел салют, толпы людей отправились по домам — это вызвало в городе коллапсы, было сложно и проехать на машине, и просто пройти. На пл. Ленина корреспондент НГС.НОВОСТИ снял фото, на котором видно, как полиция выстроилась в шеренгу и не пропускала пешеходов в оцепленную зону.





«После завершения праздника — в 23:00, 23:30 просто люди стояли, пропускали уборочные машины — надо же было Красный проспект убирать.





Полиция стояла в оцеплении, чтобы людей не подавило — там порядка 40 машин заезжало на площадь. У нас полиции не выдают ни щиты, ни дубинки. Полицейские обеспечили безопасность дорожного движения, не допустили ДТП с участием пешеходов на Красном проспекте»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник пресс-службы ГУ МВД по НСО Сергей Владимирович Щекотин.





Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО, горожане на действия полиции отреагировали спокойно. В целом за вчерашний вечер не произошло никаких крупных потасовок и мелких происшествий на улицах.







Традиционно День города завершился салютами на главных точках города. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо в Первомайском сквере в Центральном районе и на монументе Славы в Ленинском районе. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ