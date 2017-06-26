На крупном новосибирском рынке нашли тонну запрещённых яблок

Найденные на рынке польские яблоки
Найденные на рынке польские яблоки

Новосибирские сотрудники Россельхознадзора пустили под бульдозер больше тонны запрещённых яблок из Польши.


На прошлой неделе Новосибирская транспортная прокуратура вместе с таможней и Россельхознадзором провели проверку на территории торгового города «Левобережный» и нашли 1006 кг санкционных польских яблок, рассказала помощник новосибирского транспортного прокурора Юлия Буянова.


«Товар был размещён на палетах. Эти палеты были помечены единой лентой. На коробках маркировка либо отсутствовала совсем, либо имелась маркировка на иностранном языке, где указана страной происхождения была Польша. И, соответственно, визуально при осмотре было установлено, что и тара одинаковая транспортная <...>, и сорта яблок визуально были идентичны, в связи с чем сделан вывод, что, соответственно, весь товар происхождением из Польши», — пояснила Юлия Буянова.


Как уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, проверяющие нашли запрещённые яблоки у двух продавцов.


По словам Юлии Буяновой, санкционные яблоки сотрудники Россельхознадзора уже уничтожили: их раздавил бульдозер на полигоне. А прокуратура запросила у предпринимателей документы на яблоки, чтобы отследить, как они попали в Россию.


Всего проверяющие нашли на рынке 1006 кг запрещённых яблок
Всего проверяющие нашли на рынке 1006 кг запрещённых яблок


Уничтожение санкционных продуктов по президентскому указу в Новосибирской области началось 6 августа 2015 года, тогда бульдозер раздавил 650 кг польских яблок.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены Юлией Буяновой

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