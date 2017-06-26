Мужчина погиб в ДТП на ночной трассе под Новосибирском

Место ДТП

«Жигули» и «Ниссан» столкнулись на Чуйском тракте в Новосибирской области: пассажир отечественной машины погиб на месте.





Авария произошла 25 июня в 23:20. «26-летний водитель со стажем вождения 8 лет на Nissan Primera ехал по автодороге Р-256 со стороны Новосибирска в сторону Барнаула и на 57-м км при повороте налево столкнулся со встречным ВАЗ 21074 "Жигули", которым управлял 26-летний водитель со стажем 4 года», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







На месте аварии погиб 42-летний пассажир «Жигули», а 38-летняя пассажирка «Ниссана» была госпитализирована с сотрясением мозга и ушибленной раной головы, сказали в ГИБДД.







Очевидцы аварии в соцсетях пишут, что отечественный универсал на высокой скорости врезался в бок иномарки. На фото с места аварии, опубликованных в соцсетях, видно, что «Жигули» практически лишились передней части, а у «Ниссана» замята передняя дверь с правой стороны.







Вчера на трассе в области произошла ещё одна смертельная авария: водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком DAF.

