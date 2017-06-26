Денис Иванов заявил об открытии нового ресторана в московском отеле

Интерьер ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ  в Новосибирске. Фото Стаса Соколова
Интерьер ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ  в Новосибирске. Фото Стаса Соколова


Ресторатор Денис Иванов договорился с гостиницей «AZIMUT Отель Смоленская» об открытии своего ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ на территории отеля в Москве осенью этого года.


О договоренности с сетью  AZIMUT Hotels Денис Иванов рассказал вчера на пресс-конференции, посвященной началу гастрономического фестиваля Mamont Mission, который в Новосибирске проходит в ресторанах Иванова (#СИБИРЬСИБИРЬ, «Т.Б.К. Лонж», «Жан Хуан Лу» и «ПивоFactory»).


Как рассказал ресторатор, московский ресторан рассчитан на 160 гостей и разместится в здании только что отреставрированного отеля «Белград» на Смоленской площади, который сейчас входит в сеть AZIMUT. Гостиница начала работать в тестовом режиме только в этом месяце. 


«У нас уже есть в Москве одно заведение — "Медиа кафе" (в офисе "Газпром Медиа". — НГС.НОВОСТИ), которое демонстрирует хорошие результаты, и я решил, что нужно выйти в столицу с каким-то более крупным проектом. А что может быть лучше для этого, чем ресторан сибирской кухни», — сказал Иванов. 


Современный вид «AZIMUT Отель Смоленская». Фото Яндекс.Карты
Современный вид «AZIMUT Отель Смоленская». Фото Яндекс.Карты


В официальном  сообщении по поводу нового отеля самой сети  AZIMUT Hotels говорится, что «AZIMUT Отель Смоленская» расположена в 23-этажном здании и имеет в обновленном виде 474 номера. Кроме ресторана Дениса Иванова здесь откроется ещё несколько заведений, в том числе новый проект группы White Rabbit Family (ее ресторан White Rabbit — единственное российское заведение, которое уже несколько лет входит в число 50 лучших ресторанов мира по версии британского журнала The Restaurant Magazine).


Новосибирские рестораторы все активнее осваивают столичный рынок. Сегодня в Москве уже работают заведения сетей Traveler's Coffee (5 кофеен), «Суши make» (17 точек), Kuzina (5 кондитерских),  New York Pizza (4 пиццерии), «Бодрый день» (15 точек). А недавно о своих планах открыть в центре Москвы свой гриль-бар рассказывал совладелец сети «Шашлыкофф».  


Сеть AZIMUT Hotels включает в себя 27 гостиниц в России, Германии и Австрии. В Новосибирске представлена отелем «AZIMUT Сибирь», где с конца 2015 года работает ресторан Дениса Иванова #СИБИРЬСИБИРЬ.

Стас Соколов
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