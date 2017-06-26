Спасатели больше четырёх часов тушили пожар на складе под Новосибирском

Пожарные тушили огонь более 4 часов на складе в Оби в ночь на 26 июня

В ночь на 26 июня в Оби на складе воздушно-пузырьковой плёнки произошёл крупный пожар — пожарные смогли потушить огонь только через 5 часов.





Пожар начался в 2:32 на территории ангарного склада по ул. Строительной, 99/1.





На площади 600 кв. м загорелся материал для производства воздушно-пузырьковой плёнки, было повреждено оборудование для производства плёнки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Пожар распространился на территории 600 кв. м





На место пожара приехало 7 автоцистерн. Тушение частично производилось от естественного водоема, который находится в 100 м от пожара.







В 4:15 было ликвидировано открытое возгорание, в 7:04 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет. Причина возгорания ещё устанавливается, уточнили в пресс-службе ведомства.





Последний раз крупный пожар на складе произошёл 5 июня — тогда пожарные более 16 часов тушили склады торгового города «Левобережный», расположенного в Кировском районе Новосибирска.

