Спасатели больше четырёх часов тушили пожар на складе под Новосибирском

Пожарные тушили огонь более 4 часов на складе в Оби в ночь на 26 июня 
Пожарные тушили огонь более 4 часов на складе в Оби в ночь на 26 июня 

В ночь на 26 июня в Оби на складе воздушно-пузырьковой плёнки произошёл крупный пожар — пожарные смогли потушить огонь только через 5 часов. 


Пожар начался в 2:32 на территории ангарного склада по ул. Строительной, 99/1. 


На площади 600 кв. м загорелся материал для производства воздушно-пузырьковой плёнки, было повреждено оборудование для производства плёнки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Пожар распространился на территории 600 кв. м 
Пожар распространился на территории 600 кв. м 


На место пожара приехало 7 автоцистерн. Тушение частично производилось от естественного водоема, который находится в 100 м от пожара.


В 4:15 было ликвидировано открытое возгорание, в 7:04 пожар был полностью потушен. Пострадавших нет. Причина возгорания ещё устанавливается, уточнили в пресс-службе ведомства. 


Последний раз крупный пожар на складе произошёл 5 июня — тогда пожарные более 16 часов тушили склады торгового города «Левобережный», расположенного в Кировском районе Новосибирска. 

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы ГУ МЧС по НСО

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