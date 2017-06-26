Синоптики рассказали о продолжении дождей в Новосибирской области

Грозовые ливни могут сопровождаться порывами ветра силой 13–18 м/с
Грозовые ливни могут сопровождаться порывами ветра силой 13–18 м/с

В ближайшие несколько дней в Новосибирской области продолжатся ливни, однако будет тепло — до +30 градусов.


«Погода приобрела неустойчивый характер, связанный с перемещением циклонических возмущений, атмосферных фронтов. Участились осадки, ливни разной интенсивности. Мы предполагаем, что характер такой погоды сохранится на ближайшие трое суток», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Грозовые ливни могут сопровождаться порывами шквалистого ветра силой 13–18 м/с, добавил Ягудин.


При этом, отметил синоптик, температурный фон остаётся достаточно комфортным: ночные температуры будут от +10 до + 17 градусов, днём — от +24 до +30 градусов.


«Пока погода соответствует летнему состоянию, температурный фон около и выше нормы на 1–3 градуса», — сказал Ягудин.


Вчера, в День города, в Новосибирске было не жарко и дождливо.

Ксения Евдокимова

Фото Александра Ощепкова

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