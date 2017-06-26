Дорожники открыли новый участок трассы на въезде в Новосибирск

На 6 км участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона
На 6 км участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона

25 июня в Новосибирской области открылось движение по новому четырёхполосному участку трассы Р254 «Иртыш».


«На всём протяжении нового 6-километрового участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без необходимости капремонта. Для безопасного движения на построенной дороге организована транспортная развязка с надземным путепроводом, а также установлено специальное барьерное ограждение для разделения встречных потоков», — сообщает пресс-служба Росавтодора.


Новая дорога на въезде в Новосибирск, а также в направлении аэропорта Толмачёво — высшей технической категории. По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, новая дорога обеспечит комфортное движение транзитного транспорта, подъезд к крупным логистическим центрам, включая расположенный рядом нефтеперерабатывающий завод, и улучшит транспортную доступность Коченёво.


Торжественное открытие проезда по участку трассы
Торжественное открытие проезда по участку трассы


Во время строительства дороги новосибирские дорожники использовали собственную автоматизированную систему управления дорожными работами. Она позволяет автоматически учитывать производительность техники и использование стройматериалов, а также в беспилотном режиме управлять плитой асфальтоукладчика, что исключает человеческий фактор и возможные дефекты.


Новый четырёхполосный участок трассы Р254 «Иртыш»
Новый четырёхполосный участок трассы Р254 «Иртыш»


Летом активный ремонт дорог проводят не только на трассах, но и в городе. В этом году новосибирские власти получили 1 млрд руб. из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги»: в городе меняют асфальт и ремонтируют тротуары, а также наносят новую разметку термопластиком.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлено пресс-службой Росавтодора

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