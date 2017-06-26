Дорожники открыли новый участок трассы на въезде в Новосибирск

На 6 км участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона

25 июня в Новосибирской области открылось движение по новому четырёхполосному участку трассы Р254 «Иртыш».





«На всём протяжении нового 6-километрового участка трассы уложено долговечное покрытие из цементобетона, срок службы которого составит 50 лет без необходимости капремонта. Для безопасного движения на построенной дороге организована транспортная развязка с надземным путепроводом, а также установлено специальное барьерное ограждение для разделения встречных потоков», — сообщает пресс-служба Росавтодора.







Новая дорога на въезде в Новосибирск, а также в направлении аэропорта Толмачёво — высшей технической категории. По словам губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, новая дорога обеспечит комфортное движение транзитного транспорта, подъезд к крупным логистическим центрам, включая расположенный рядом нефтеперерабатывающий завод, и улучшит транспортную доступность Коченёво.







Торжественное открытие проезда по участку трассы





Во время строительства дороги новосибирские дорожники использовали собственную автоматизированную систему управления дорожными работами. Она позволяет автоматически учитывать производительность техники и использование стройматериалов, а также в беспилотном режиме управлять плитой асфальтоукладчика, что исключает человеческий фактор и возможные дефекты.







Новый четырёхполосный участок трассы Р254 «Иртыш»





Летом активный ремонт дорог проводят не только на трассах, но и в городе. В этом году новосибирские власти получили 1 млрд руб. из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги»: в городе меняют асфальт и ремонтируют тротуары, а также наносят новую разметку термопластиком.

