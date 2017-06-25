Над Новосибирском прогремели праздничные салюты

Салют на День города в Новосибирске 25 июня
Салют на День города в Новосибирске 25 июня

Вечером 25 июня на нескольких площадках Новосибирска раздались праздничные салюты в честь Дня города — самый длинный фейерверк продолжался 45 минут. 


Сегодня Новосибирск празднует 124-летие — традиционно праздник завершился салютами на главных точках города. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо в Первомайском сквере в Центральном районе и на монументе Славы в Ленинском районе. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ.



Самый мощный фейерверк горожане увидели на набережной Оби, где прошёл 45-минутный салют в честь 14-го фестиваля фейерверков. Он закончился к 23:15 и устроил после себя гигантскую пробку на соседних магистралях. 




Фейерверк с высоты 
Фейерверк с высоты 


Напоминаем, что метрополитен работает 25 июня допоздна — последние поезда должны отъехать с конечных станций в 1:02, ранее анонсировали в метро. 

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, instagram.com
Видео Алексея Кошлякова

Прочтений: 1862
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено