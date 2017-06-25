Над Новосибирском прогремели праздничные салюты
Вечером 25 июня на нескольких площадках Новосибирска раздались праздничные салюты в честь Дня города — самый длинный фейерверк продолжался 45 минут.
Сегодня Новосибирск празднует 124-летие — традиционно праздник завершился салютами на главных точках города. Десятиминутные фейерверки озарили ночное небо в Первомайском сквере в Центральном районе и на монументе Славы в Ленинском районе. Первые фотографии попали в онлайн-трансляцию праздника на НГС.НОВОСТИ.
Самый мощный фейерверк горожане увидели на набережной Оби, где прошёл 45-минутный салют в честь 14-го фестиваля фейерверков. Он закончился к 23:15 и устроил после себя гигантскую пробку на соседних магистралях.
Напоминаем, что метрополитен работает 25 июня допоздна — последние поезда должны отъехать с конечных станций в 1:02, ранее анонсировали в метро.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова, instagram.com
Видео Алексея Кошлякова