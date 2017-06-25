Алексей Кортнев: «У Новосибирска очень достойное лицо!»

Алексей Кортнев дал небольшое интервью НГС.НОВОСТИ в фойе оперного театра перед концертом на пл. Ленина

Прямо сейчас на пл. Ленина идёт концерт хедлайнера Дня города — Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». Перед выступлением НГС записал эксклюзивное интервью с артистом: Алексей признался, что его роднит с Новосибирском и чем хорош город.







Алексей, вы только что с самолёта и буквально с трапа на сцену! Не волнуетесь, что без подготовки?





Мы 33 года готовились, так что с этим всё в порядке!







Вы довольно часто приезжаете в Новосибирск, так что стали уже нашим народным артистом. Как вы это ощущаете на себе, как город вас встречает?







Очень хорошо, очень тепло встречает. Действительно, мы чаще, чем в другие города [сюда приезжаем], — разве что Петербург, наверное, может сравниться с частотой приездов наших. Мне это очень нравится — в первый раз мы сюда приехали в 87-м году прошлого века, на фестиваль «Маёвка» в Академгородке. Плюс у нас в группе работает три человека, учившиеся и работавшие в Новосибирске. Наш директор Андрей — выпускник физико-математического факультета. Нас очень многое роднит с городом.







Артист признался, что у Новосибирска «достойное лицо»





Мы сегодня просили новосибирцев поздравить свой город, и многие желали имениннику более добрых и отзывчивых горожан. Вам как кажется со стороны, Новосибирск взрослеет и правда становится злее?







Понимаете, люди вообще во всём мире сейчас стали гораздо более нервными и злыми — это связано просто с невероятными потоками информации, которые через нас проходят, и даже если ты живёшь где-нибудь в глуши, ты всё равно подключён к Интернету, к каналам вещания. Это тенденция не только новосибирская, а общемировая. И мне кажется, кстати, что Новосибирск на этом фоне, как и другие сибирские города, сохраняет очень достойное лицо и достойную позицию: всё-таки люди здесь меньше подвержены стрессу и какому-то сиюминутному волнению, чем в Европе.







А похож ли Новосибирск на город-герой вашей песни «Я офигеваю, мама»? (В ней поётся: "Я пишу тебе пьяный из города N, что раскинулся вольно над речкою К, под балконом гостиницы плещет река… В остальном город сер, как тюремный бушлат. Только с редких, да метких рекламных щитов улыбается гражданам их депутат". — М.М.)







Там всё сложно: это собирательный образ, и я большой кусок этой песни писал именно здесь, проживаючи в гостинице "Новосибирск", что над вокзалом возвышается. Но это не значит, что песня посвящена именно Нску. Это опыт путешествий по разным городам.







Первый раз «Несчастный случай» побывал в Новосибирске в 1987 году





Бывало ли, что вы День города проводили как обычный горожанин? Гуляли по городу, наслаждались видами?







Конечно, бывало, и неоднократно! Как правило, мы, конечно, работаем, но в Москве случалось. Но если я провожу [День города] как нормальный горожанин, я испытываю некоторое разочарование — это значит, что не пригласили петь!







Но в вашем понимании: что такое идеальный День города?







Если говорить о совсем уж идеальном Дне города — это такой День города, с которого никто не уходит обиженным. К сожалению, из сотни тысяч, которых хочешь порадовать, одну или две тысячи обделяют в правах: перекрывается движение, трудно выйти или войти из собственного подъезда. На практике пока так получается.







Приходите на концерт 3 октября в ДКЖ, а 5 октября в Доме Учёных!





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