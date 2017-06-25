Алексей Кортнев: «У Новосибирска очень достойное лицо!»
Прямо сейчас на пл. Ленина идёт концерт хедлайнера Дня города — Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». Перед выступлением НГС записал эксклюзивное интервью с артистом: Алексей признался, что его роднит с Новосибирском и чем хорош город.
Алексей, вы только что с самолёта и буквально с трапа на сцену! Не волнуетесь, что без подготовки?
Мы 33 года готовились, так что с этим всё в порядке!
Вы довольно часто приезжаете в Новосибирск, так что стали уже нашим народным артистом. Как вы это ощущаете на себе, как город вас встречает?
Очень хорошо, очень тепло встречает. Действительно, мы чаще, чем в другие города [сюда приезжаем], — разве что Петербург, наверное, может сравниться с частотой приездов наших. Мне это очень нравится — в первый раз мы сюда приехали в 87-м году прошлого века, на фестиваль «Маёвка» в Академгородке. Плюс у нас в группе работает три человека, учившиеся и работавшие в Новосибирске. Наш директор Андрей — выпускник физико-математического факультета. Нас очень многое роднит с городом.
Мы сегодня просили новосибирцев поздравить свой город, и многие желали имениннику более добрых и отзывчивых горожан. Вам как кажется со стороны, Новосибирск взрослеет и правда становится злее?
Понимаете, люди вообще во всём мире сейчас стали гораздо более нервными и злыми — это связано просто с невероятными потоками информации, которые через нас проходят, и даже если ты живёшь где-нибудь в глуши, ты всё равно подключён к Интернету, к каналам вещания. Это тенденция не только новосибирская, а общемировая. И мне кажется, кстати, что Новосибирск на этом фоне, как и другие сибирские города, сохраняет очень достойное лицо и достойную позицию: всё-таки люди здесь меньше подвержены стрессу и какому-то сиюминутному волнению, чем в Европе.
А похож ли Новосибирск на город-герой вашей песни «Я офигеваю, мама»? (В ней поётся: "Я пишу тебе пьяный из города N, что раскинулся вольно над речкою К, под балконом гостиницы плещет река… В остальном город сер, как тюремный бушлат. Только с редких, да метких рекламных щитов улыбается гражданам их депутат". — М.М.)
Там всё сложно: это собирательный образ, и я большой кусок этой песни писал именно здесь, проживаючи в гостинице "Новосибирск", что над вокзалом возвышается. Но это не значит, что песня посвящена именно Нску. Это опыт путешествий по разным городам.
Бывало ли, что вы День города проводили как обычный горожанин? Гуляли по городу, наслаждались видами?
Конечно, бывало, и неоднократно! Как правило, мы, конечно, работаем, но в Москве случалось. Но если я провожу [День города] как нормальный горожанин, я испытываю некоторое разочарование — это значит, что не пригласили петь!
Но в вашем понимании: что такое идеальный День города?
Если говорить о совсем уж идеальном Дне города — это такой День города, с которого никто не уходит обиженным. К сожалению, из сотни тысяч, которых хочешь порадовать, одну или две тысячи обделяют в правах: перекрывается движение, трудно выйти или войти из собственного подъезда. На практике пока так получается.
Приходите на концерт 3 октября в ДКЖ, а 5 октября в Доме Учёных!
Прямо сейчас НГС.НОВОСТИ ведут онлайн-трансляцию Дня рождения Новосибирска. Мы очень ждём ваших фото и видео с праздника. Присылайте их в WhatsApp на редакционный номер +7-923-157-0000, в нашу официальную группу «ВКонтакте», через форму «Сообщить свою новость» на нашем сайте или на электронный адрес редакции news@ngs.ru.
Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой