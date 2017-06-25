Где смотреть салюты в День города: время и адреса

На  пл. Ленина салют прогремит в 22:45
На  пл. Ленина салют прогремит в 22:45

В День города 25 июня в трёх местах Новосибирска  грянут салюты. 


Как сообщает пресс-служба мэрии, одновременно салюты прогремят в двух точках города — в Первомайском сквере в Центральном районе и на монументе Славы в Ленинском районе. Начало в 22:45. Продолжительность этих салютов составит около 10 минут.


На 15 минут раньше — в 22:30 — начнется залп салютов на Михайловской набережной, там будет проходить 14-й Фестиваль фейерверков. Салюты будут греметь здесь на протяжении 45 минут и обещают закончиться только к 23:15.


Чтобы новосибирцы успели посмотреть все салюты на фестивале, «Экспресс-пригород» запустил дополнительные электрички в этот день, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги филиала ОАО «РЖД».


Также в честь Дня города новосибирский метрополитен будет работать до 01:00. Последние поезда отправятся с конечных станций в 1:02, сообщили на предприятии. Небольшие ограничения коснутся работы станции метро «Площадь Ленина». 25 июня станция будет закрыта на вход и выход с 22:00 до 23:30, уточнили в мэрии.


Вечером 9 мая НГС снял фейерверк с крыши бизнес-центра «СитиЦентр». Сегодняшний салют с нескольких точек города попадёт в онлайн-трансляцию редакции НГС.


Салют 9 мая 2017 года в Новосибирске 


Мария Шевлягина 
Фото Александра Ощепкова

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