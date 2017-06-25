Семейная пара погибла в столкновении с грузовиком на трассе «Иртыш»

Авария произошла на трассе «Иртыш» в Татарском районе

25 июня на трассе «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области произошло столкновение

ВАЗ-2114 и грузовика DAF.







Авария произошла около 16:00 на 983-м километре трассы Р-254. «По предварительной информации, при совершении маневра обгона водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком DAF», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







В аварии погибло двое — 67-летний водитель ВАЗа и его 63-летняя супруга, находившаяся на пассажирском кресле. «Оба были жителями Омска», — добавили в полиции.







В аварии на трассе погибли пожилые супруги из Омска





Ранее в смертельной аварии с грузовиком разбился новосибирец — 10 июня в Черепановском районе Новосибирской области «Нива» врезалась в грузовик Hyundai «Русского холода», один из пассажиров «Нивы» погиб.