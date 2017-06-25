Семейная пара погибла в столкновении с грузовиком на трассе «Иртыш»

Авария произошла на трассе «Иртыш» в Татарском районе
Авария произошла на трассе «Иртыш» в Татарском районе

25 июня на трассе «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области произошло столкновение

ВАЗ-2114 и грузовика DAF. 


Авария произошла около 16:00 на 983-м километре трассы Р-254. «По предварительной информации, при совершении маневра обгона водитель ВАЗ-2114 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком DAF», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


В аварии погибло двое — 67-летний водитель ВАЗа и его 63-летняя супруга, находившаяся на пассажирском кресле. «Оба были жителями Омска», — добавили в полиции.


В аварии на трассе погибли пожилые супруги из Омска
В аварии на трассе погибли пожилые супруги из Омска


Ранее в смертельной аварии с грузовиком разбился новосибирец — 10 июня в Черепановском районе Новосибирской области «Нива» врезалась в грузовик Hyundai «Русского холода», один из пассажиров «Нивы» погиб.

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

Прочтений: 1119
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено