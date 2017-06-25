Новосибирцы сняли мультфильм про везучего крашеного кота

Кадр из мультфильма «Белый кот — хорошая примета»

Мультипликационная студия «МультПривет» из Кольцово стала победителем Всероссийского мультипликационного фестиваля «Жар-птица 2017» с чёрно-белым мультфильмом про кота.







«Фестиваль "Жар-птица" — это один из крупнейших фестивалей детского мультипликационного кино, который проходит у нас в стране. Он проходит в окрестностях Новосибирска, в одном из оздоровительных лагерей. Было 50 студий, это более 80 мультипликационных фильмов. География — от Калининграда до Владивостока. И наш мультик попал в 10-ку лучших», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель студии «МультПривет» Алексей Усков.











Как рассказал Усков, мультфильм «Белый кот — хорошая примета» возник из-за желания к экспериментам — детям хотелось попробовать снять чёрно-белый мультфильм.





«Это было прошлым летом, ребятишек осталось мало, впервые решили собрать черно-белый мультик, и как-то так мы развили эту идею. По большому счету ничего, это наш первый успех. Мы усиленно готовились, а теперь будем участвовать во всех конкурсах», — добавил руководитель студии.





По сюжету человек по дороге в магазин встречает чёрного кота. Испугавшись плохой приметы, мужчина красит кота в белый цвет. Лента длится около минуты.





Месяцем ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о другой победе новосибирских мультипликаторов. Новосибирская студия «Лаборатория научной анимации» за 5 дней сняла пластилиновый мультфильм «Заместители» — лента получила главный приз фестиваля Science shorts.