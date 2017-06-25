Жители новостроек «Дискуса» возмутились строительством пристройки к подвалу

Фото с балкона дома по ул. Татьяны Снежиной, 19/2

Компания «Дискус плюс» ведет ремонт в подвале дома, расположенного по ул. Татьяны Снежиной, 19/2, — жильцы забеспокоились, что застройщик хочет сделать проёмы в несущих стенах здания.





«Началось всё осенью прошлого года — тогда компания "Дискус" начала рыть котлован возле нашего дома. Когда жильцы задали вопрос, зачем это делается, строитель просто прекратил стройку.





В мае застройщик пригнал технику и продолжил рыть котлован. Нам начали показывать документы, которые не подтверждали право на проведение работ»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ жилец дома Антон Таркин.







Ремонтные работы на ул. Татьяны Снежиной, 19/2

Как добавил Таркин, «Дискус» хочет перевести подвальное помещение в частную собственность, чтобы продать. Для этого сейчас УК роет возле несущих стен углубление, чтобы сделать 4 наружных входа в подвал.







Жильцы напуганы, что проёмы в несущих стенах могут нарушить всю конструкцию дома и привести к разрушению здания.







Директор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что организация проинвестировала наравне с другими жильцами строительство 9 квартир и 4 помещений общественного назначения общей площадью 300 квадратных метров.





«Мы являемся такими же инвесторами, как и люди, которые купили квартиры в этом доме, у нас такие же права и обязанности. И если говорить по сути, то это спор между инвесторами, которые участвовали в строительстве этого дома», — пояснил Джулай.







По его мнению, в проекте строительства дома было предусмотрено наличие в доме помещений общественного назначения.





«То, что жители требуют согласовать с ними размещение входа, так оно было определено изначально проектом. Это не вывод из жилого фонда помещений, когда нужно обращаться к жителям с просьбой дать согласие на эти действия»,





— добавил Алексей Джулай.







Случаев, когда места общественного назначения становятся камнем преткновения, немало в истории Новосибирска. Ради новой частной поликлиники в Ленинском районе вырубили сквер и оставили жителей без парковки, площадка почти готова для строительства 5-этажной поликлиники. Жители соседних домов возмущены — со стройкой их разделяет всего несколько метров, а на месте забора ещё недавно был тихий двор с детской площадкой и парковкой.