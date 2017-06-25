Локоть против Медведева: сравните фото двух мокрых чиновников

Мэр Анатолий Локоть на Дне города

Мэр Новосибирска вымок под проливным дождем — и счастлив! Чего не скажешь о премьер-министре.







Сегодня Новосибирск отмечает День города — в честь этого ул. Ленина даже сделали пешеходной. Чем тут же решил воспользоваться мэр города Анатолий Локоть: вместе со своими замами и коллегами он отправился в вояж от площади Ленина до проспекта Димитрова. Но во время прогулки хлынул проливной дождь — в итоге чиновники спешно попрятались под зонтики. Все, кроме Локтя.





Фото вымокшего, но довольного мэра, который позирует рядом с живыми статуями, появилось в аккаунте градоначальника в «Инстаграме».

Гуляю по пешеходной улице Ленина. #МэрНовосибирска Публикация от Анатолий Локоть (@a_lokot) Июн 24 2017 в 11:10 PDT

Этот кадр напомнил НГС.НОВОСТИ другой — фото премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который промок до нитки во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. Кадр с недовольным Медведевым рассмешил пользователей соцсетей и разлетелся по интернету сотнями фотожаб.







Промокший Дмитрий Медведев





Не исключено, что мэр Локоть решил взять пример с президента Владимира Путина, который тогда же, на церемонии возложения венков, отказался от зонта и куртки.





Президент во время церемонии отказался от зонта и куртки









НГС.НОВОСТИ не удержались и решили сравнить фото двух мокрых чиновников — Медведева и Локтя. И кажется, поняли причину недовольства премьер-министра:









Тем временем редакция НГС.НОВОСТИ продолжает следить за событиями, происходящими на Дне города в Новосибирске, и освещать их в онлайн-трансляции.