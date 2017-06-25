Мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам

Мусульмане у мечети на ул. Мира

25 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.





Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе





Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан.





Возле мечети торговали беляшами и лепешками





В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней.







В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье





У мечети на ул. Мира новосибирские мусульмане начали собираться с 7 утра. Как сообщают очевидцы, баранов в этот день у мечети не продавали.





Мужчина на Ураза-байрам на территории мечети в Кировском районе





Возле мечети на ул. Красина в Дзержинском районе стояли лавки, в которых торговали беляшами и лепешками. Рядом с этой мечетью прямо «с колес» торговали молоком и кумысом.





Рядом с мечетью по ул. Красина прямо «с колес» торговали молоком и кумысом





«Очень много людей пришло, даже не могу сейчас посчитать. Всем пришедшим бесплатно раздали плов»,





— рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель Новосибирского областного Татарского культурного центра Равза Тихомирова.





В мечетях в этот день прихожан угощают пловом





Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе





Коврик для молитвы со встроенным компасом

В начале июня татарская община Новосибирска отмечала Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ. По этому случаю новосибирцы собрались в Центральном парке поесть чак-чак и побороться за барана.

