Мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам

Мусульмане у мечети на ул. Мира
Мусульмане у мечети на ул. Мира

25 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.


Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе
Мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе


Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан. 


Возле мечети торговали беляшами и лепешками
Возле мечети торговали беляшами и лепешками


В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней. 


В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье
В день Ураза-байрам принято ходить на молитву, а после звать родственников на застолье


У мечети на ул. Мира новосибирские мусульмане начали собираться с 7 утра. Как сообщают очевидцы, баранов в этот день у мечети не продавали. 


Мужчина на Ураза-байрам на территории мечети в Кировском районе
Мужчина на Ураза-байрам на территории мечети в Кировском районе


Возле мечети на ул. Красина в Дзержинском районе стояли лавки, в которых торговали беляшами и лепешками. Рядом с этой мечетью прямо «с колес» торговали молоком и кумысом. 


Рядом с мечетью по ул. Красина прямо «с колес» торговали молоком и кумысом
Рядом с мечетью по ул. Красина прямо «с колес» торговали молоком и кумысом


«Очень много людей пришло, даже не могу сейчас посчитать. Всем пришедшим бесплатно раздали плов», 


— рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель Новосибирского областного Татарского культурного центра Равза Тихомирова. 


В мечетях в этот день прихожан угощают пловом 
В мечетях в этот день прихожан угощают пловом 


Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе
Мусульмане перед молитвой в мечети, расположенной в Кировском районе


Коврик для молитвы со встроенным компасом
Коврик для молитвы со встроенным компасом

В начале июня татарская община Новосибирска отмечала Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ. По этому случаю новосибирцы собрались в Центральном парке поесть чак-чак и побороться за барана.

Мария Шевлягина 
Фото Елены Поляковой (1, 2, 3, 5) и Алексея Кошлякова (4)

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