Мусульмане Новосибирска отпраздновали Ураза-байрам
25 июня мусульмане Новосибирска вышли на утреннюю молитву к мечети в Кировском районе города, чтобы отметить праздник разговения Ураза-байрам.
Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста, который длится на протяжении всего месяца Рамадан.
В этот день мусульмане совершают ритуальную молитву, а после молитвы готовят праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей. Ураза-байрам верующие в разных общинах отмечают от 1 до 3 дней.
У мечети на ул. Мира новосибирские мусульмане начали собираться с 7 утра. Как сообщают очевидцы, баранов в этот день у мечети не продавали.
Возле мечети на ул. Красина в Дзержинском районе стояли лавки, в которых торговали беляшами и лепешками. Рядом с этой мечетью прямо «с колес» торговали молоком и кумысом.
«Очень много людей пришло, даже не могу сейчас посчитать. Всем пришедшим бесплатно раздали плов»,
— рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель Новосибирского областного Татарского культурного центра Равза Тихомирова.
В начале июня татарская община Новосибирска отмечала Сабантуй — праздник окончания весенних полевых работ. По этому случаю новосибирцы собрались в Центральном парке поесть чак-чак и побороться за барана.
Мария Шевлягина
Фото Елены Поляковой (1, 2, 3, 5) и Алексея Кошлякова (4)