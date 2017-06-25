На улице Новосибирска выставили эксклюзивные тюнингованые авто и ретроавтомобили

Фестиваль Expo Fest днем 25 июня

25 июня в Новосибирске на Октябрьской магистрали пройдет фестиваль тюнингованных машин Expo Fest.





Стройный ряд необычных автомобилей могут оценить горожане на выставке возле площадки фестиваля около театра «Глобус». Фестиваль организовало новосибирское движение «Genesis factory».





«Около 20 автомобилей выставлены из Новосибирска, еще один — из Томска, но это очень известная машина, Subaru b4 legacy. Автомобили можно оценить только визуально, хотя посидеть внутри салона можно с разрешения владельца»,





— рассказала пресс-секретарь фестиваля Анастасия Рипенко.







Фестиваль Expo Fest днем 25 июня





Помимо выставки и соревнований, в 18:00 начнется мото-шоу от томских спортсменов.







На «Expo Fest 2017» каждый участник расскажет о своём проекте, жюри определит лучших в номинациях JDM, STANCE, STREETROD, MUSCLECAR, DRIFT, RETRO, VIPSTYLE, HIGHSOUND. Победители будут награждены Кубками города Новосибирска.





Фестиваль Expo Fest днем 25 июня





Кроме того, в этот день пройдёт масса концертов, выставок, соревнований, игр и пр. Редакция НГС следит за праздником в режиме онлайн на протяжении всего дня.