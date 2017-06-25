Под путепроводом Ипподромской магистрали столкнулись 4 машины

Четыре иномарки попали в аварию под путепроводом на ул. Ипподромской

Утром 25 июня на ул. Ипподромской под путепроводом на ул. Писарева произошла двойная авария.





Столкновения произошли в 9:50. «Все участники двигались со стороны ул. Кропоткина в сторону ул. Гоголя. В первом столкновении участвовали Toyota Camry и Mazda CX-5.





На пути у Toyota встретился пенопластовый блок, водитель притормозил, чтобы объехать его, и в этот момент в него врезалась Mazda. Водитель Mazda не успел среагировать на торможение Toyota Camry», — сообщают специалисты мобильного приложения «"Автоспас" Новосибирск».





В «Мазду» после аварии врезался «Субару»





Следующая авария произошла через мгновение. Пока участники первой ДТП стояли, сзади двигались Subaru Legacy и Toyota Vista.





«Subaru Legacy увидел стоящую Mazda CX-5, начал притормаживать и его догнала Toyota Vista. От удара Subaru отбросило на стоящую Mazda»,





— добавили специалисты.







В результате двух ДТП никто не пострадал.







Массовые аварии в Новосибирске не редкость — двумя днями ранее в Академгородке на повороте с Бердского шоссе на пр. Строителей столкнулись ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga и УАЗ.