Под путепроводом Ипподромской магистрали столкнулись 4 машины
Утром 25 июня на ул. Ипподромской под путепроводом на ул. Писарева произошла двойная авария.
Столкновения произошли в 9:50. «Все участники двигались со стороны ул. Кропоткина в сторону ул. Гоголя. В первом столкновении участвовали Toyota Camry и Mazda CX-5.
На пути у Toyota встретился пенопластовый блок, водитель притормозил, чтобы объехать его, и в этот момент в него врезалась Mazda. Водитель Mazda не успел среагировать на торможение Toyota Camry», — сообщают специалисты мобильного приложения «"Автоспас" Новосибирск».
Следующая авария произошла через мгновение. Пока участники первой ДТП стояли, сзади двигались Subaru Legacy и Toyota Vista.
«Subaru Legacy увидел стоящую Mazda CX-5, начал притормаживать и его догнала Toyota Vista. От удара Subaru отбросило на стоящую Mazda»,
— добавили специалисты.
В результате двух ДТП никто не пострадал.
Массовые аварии в Новосибирске не редкость — двумя днями ранее в Академгородке на повороте с Бердского шоссе на пр. Строителей столкнулись ВАЗ-2107, Audi Q7, KIA Venga и УАЗ.
Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus